«На смену боевым операциям»: в НАТО планируют изучить психосоциальные факторы «нетрадиционной войны»

В Североатлантическом альянсе предложили провести исследование психосоциальных факторов нетрадиционных методов ведения войны. При этом особый упор планируется сделать на изучение операций по распространению влияния. Об этом говорится в документе Научно-технической организации альянса, с которым ознакомился RT. Специалисты описывают применение подобных методов Соединёнными Штатами во времена холодной войны. А в качестве современного примера приводят действия России — Москва якобы способствовала возникновению конфликта на юго-востоке Украины и попыталась «дестабилизировать» ситуацию в Черногории. По мнению политологов, в НАТО в очередной раз воспользовались голословными обвинениями, чтобы обосновать необходимость своего проекта.

Научно-техническая организация НАТО планирует в 2021 году провести исследование психосоциальных факторов нетрадиционных методов ведения войны, используемых в операциях по распространению влияния.

Речь идёт об организации стратегий для подпольных сетей, налаживании отношений в неблагоприятных условиях, мотивации местных союзников и работе с ними, поддержке движения сопротивления в проведении психологических операций и других мерах.

«Научные задачи предложенной деятельности предполагают оценку масштабов темы психосоциальных факторов нетрадиционных методов ведения войны, где особое внимание уделялось бы операциям по распространению влияния и выработке психологического воздействия, и обмен результатами исследования», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Подобные методы широко применялись во времена холодной войны, поясняют в НАТО. В описании проекта открыто заявлено, что Соединённые Штаты участвовали в кампаниях по дестабилизации СССР.

С 1950-х по 1980-е годы Вашингтон тайно финансировал и поддерживал многочисленные антикоммунистические политические партии, агитаторов и диссидентов, прозападные журналы и СМИ.



«Американские власти проводили длительную кампанию по усилению недоверия общественности к Советскому Союзу и подрыву его авторитета посредством использования социальных и культурных механизмов, таких как распространение запрещённой литературы, а также осуществление ряда экономических мер, которые значительным образом ограничили способность советского режима вести свою деятельность», — говорится в документе научно-технической организации.

Также указывается, что США вместе с союзниками по НАТО спланировали и отработали несколько операций в тылу противника, таких как «Гладио», во время которых военным была поставлена задача в случае вторжения СССР оставаться в тылу врага для содействия сопротивлению, вооружённым восстаниям и диверсиям.



Однако из-за распада Советского Союза и длительных операций на Ближнем Востоке после терактов 11 сентября 2001 года Запад утратил навыки нетрадиционной войны, утверждают в НАТО. По данным специалистов, в настоящий момент США и Североатлантический альянс значительно уступают в этой сфере своим «противникам», к которым причисляют и Россию.

«Признавая существование такого асимметричного невыгодного положения, несколько аналитиков пришли к выводу, что существует значительная разница в объёме знаний о нетрадиционных методах ведения военных действий и потенциале между США/НАТО и многими их противниками, в частности, Россией, Ираном и Китаем, а также другими странами», — подчёркивают специалисты альянса.

Именно для того, чтобы преодолеть разрыв, научно-техническая организация предлагает провести данное исследование.

При этом в НАТО обращают внимание на доктринальный документ Министерства армии США от 2019 года, в котором также указывается на необходимость понимания человеческих факторов, чтобы заручиться поддержкой гражданского населения в местах проведения операций.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, решение НАТО обратиться к опыту холодной войны только обостряет формирующееся противостояние государств и не способствует укреплению международной безопасности.

«Печально, что возрождается антисоветский настрой, при котором создавался Североатлантический альянс. Проводя параллели с холодной войной, в НАТО предлагают вернуть стереотипы противостояния, нагнетания напряжённости международных отношений, подготовки к вооружённому конфликту», — сказал политолог в беседе с RT.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в свою очередь, добавил, что методы нетрадиционной войны могут прийти на смену военным операциям блока.

«Период однополярного мира, где они могли безнаказанно использовать грубую силу, закончился. Военные действия стоят дорого, неэффективны и могут привести к непредсказуемым результатам. Сегодня НАТО будет делать ставку на то, чтобы манипулировать обществом своих соперников с помощью новых инструментов — соцсетей, СМИ, интернета, — тем самым пытаясь расшатать ситуацию изнутри», — прокомментировал он.

Саммит НАТО в декабре 1957 года

Gettyimages.ru

© Reg Burkett

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В Научно-технической организации НАТО привели примеры того, как Россия уже якобы использовала нетрадиционные военные приёмы. Специалисты считают, что в 2014 году российские власти якобы провели «неожиданное и не получившее сопротивления военное вторжение» в Крым, одновременно «взращивая и поддерживая» антикиевские протесты на юго-востоке Украины.

«Меньше чем за месяц российская армия успешно аннексировала Крым, и к середине апреля, ввиду внедрения значительного числа пророссийских боевиков и марионеточных формирований, многие из которых раньше служили в российской армии, ситуация на востоке Украины значительно ухудшилась и перешла в состояние длительного вооружённого восстания», — говорится в документе.

Стоит отметить, что на Западе игнорируют результаты референдума в Крыму, когда жители полуострова большинством голосов — 96,77% — изъявили желание войти в состав Российской Федерации.

«Это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для всей нашей страны, люди тогда сделали осознанный выбор, причём настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер также не раз подчёркивал, что Москва не является участником внутреннего конфликта на Украине. Причиной гражданского противостояния послужила незаконная смена власти в республике в 2014 году, против которой выступили жители Донбасса.

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Напомним, вооружённые столкновения на юго-востоке Украины начались после того, как в апреле 2014-го вступил в силу указ исполнявшего обязанности президента Украины Александра Турчинова о проведении «антитеррористической операции» в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Протестующие против госпереворота жители этого региона сформировали народное ополчение, для борьбы с которым новые власти задействовали военных.

Тем временем в НАТО приписали России ещё одно «вмешательство». «Меньшую по масштабу и безуспешную попытку дестабилизации» Москва якобы предприняла в 2017 году в Черногории, утверждают в научно-технической организации альянса.

При этом не до конца ясно, какие именно события специалисты НАТО так интерпретируют. Вероятно, речь идёт о предполагаемой попытке госпереворота в Черногории в день парламентских выборов в октябре 2016 года. В деле был якобы обнаружен «российский след». По версии черногорских властей, Москва якобы рассчитывала помешать вступлению Черногории в Североатлантический альянс.

«МИД неоднократно комментировал многочисленные заявления черногорских политиков о якобы российской угрозе, вмешательстве во внутренние дела и т. д. Всё это нужно было для оправдания перед собственным населением вступления страны в НАТО», — заявила по этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

РИА Новости

© МИД РФ

Примеры натовской организации о «влиянии» России, как отмечает Константин Блохин, явно надуманны и служат лишь оправданием для запуска собственных программ.

«НАТО и США смотрят на происходящее и на свои провальные акции: плачевные результаты в Афганистане, Ираке, Сирии. Зря были потрачены астрономические суммы денег, внешняя политика убыточна. Поэтому теперь все эти отсылки к России нужны просто для создания повода для дальнейших действий», — сказал он.

Между тем аналитики отмечают, что операции по распространению влияния проводят именно США, а не Россия. По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, Вашингтон по сей день активно применяет приёмы «психологической войны».

«США на протяжении десятков лет проводят операции по усилению своего влияния. Они имеют в этом деле богатый опыт. Штаты шли в авангарде исследований психологической войны против потенциальных противников в годы противостояния с СССР. Однако после результаты этих исследований были на практике применены в ряде «оранжевых революций» по всему миру», — рассказал собеседник RT.

Рогулёв считает, что заявление Запада о якобы проведении Россией операций по усилению влияния обусловлено меняющимся балансом сил. Как только появились страны, оспаривающие мировое доминирование США, зазвучали упрёки в адрес «противников», добавил эксперт.