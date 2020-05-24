«Решение не принесёт пользы»: почему Афганистан отказывается от российских вертолётов Ми-17

Афганистан планирует полностью отказаться от российских вертолётов Ми-17В-5 в пользу американских аналогов к 2023 году. Об этом сообщается в отчёте исполняющего обязанности генерального инспектора Министерства обороны США. По словам экспертов, такой шаг, скорее всего, обусловлен политическими соображениями: афганские военные сильно зависят от американского финансирования, а контракт на поставку российских машин был заключён в 2011 году — до резкого спада в отношениях Москвы и Вашингтона. Как отмечают аналитики, это решение не принесёт пользы Кабулу, потому что Ми-17 — оптимальный вариант для Афганистана с точки зрения технического обслуживания, стоимости и эксплуатационных характеристик.

Вооружённые силы Афганистана полностью заменят российские вертолёты Ми-17В-5 (экспортная версия Ми-8) на американские аналоги к 2023 году. Об этом говорится в отчёте конгрессу исполняющего обязанности генерального инспектора Министерства обороны США Шона О'Доннела по ситуации в Афганистане за январь — март 2020 года.

«Согласно полугодичному докладу Министерства обороны конгрессу США от декабря 2019 года об обеспечении безопасности и стабильности в Афганистане, ведомство одобрило финальную стадию плана по модернизации афганской авиации, в соответствии с которым к 2023 году стоящие на вооружении специального авиационного крыла (армии Афганистана. — RT) российские вертолёты Ми-17 будут заменены на двухмоторные вертолёты продольной схемы и средней грузоподъёмности CH-47 Chinook», — отмечено в отчёте.

Ранее отказаться от Ми-17В-5 планировалось к 2021 году.

Для нужд Афганистана в общей сложности планируется закупить 20 вертолётов CH-47. Помимо этого, в докладе отмечается, что общее число предполагаемых поставок вертолётов UH-60 Black Hawk, которыми также планируется заменить российские машины, составит не 159 единиц, как предполагалось ранее, а 53. Такое решение объясняется переоценкой потребностей афганских военных.

«Самые популярные модели»

Военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5 предназначается для перевозки личного состава, раненых, а также различных грузов и техники. Транспортировка может осуществляться как внутри грузовой кабины, так и на внешней подвеске. С него можно высаживать воздушные десанты и разведывательно-диверсионные группы. Высокая оперативность выгрузки/загрузки при этом достигается за счёт наличия двух дверей по бортам вертолёта и механизированной рампы.

«Комплекс вооружения вертолёта включает неуправляемое ракетное (до 80 неуправляемых авиационных ракет С-8КОМ калибра 80 мм), пушечное вооружение (подвесные контейнеры с пушечным вооружением калибра 23 мм и боекомплектом 250 снарядов в каждом) и стрелковое вооружение», — отмечается на сайте «Рособоронэкспорта».

Для противодействия различным зенитным системам машина оснащается средствами защиты, в том числе от ракет с тепловыми головками самонаведения. Помимо этого, кабина, жизненно важные системы и агрегаты обеспечиваются мощной бронёй, что повышает боевую живучесть Ми-17В-5.

Вертолёт также может выпускаться в поисково-спасательном, противопожарном, санитарном и пассажирском вариантах.

К достоинствам Ми-17В-5 разработчики относят то, что его можно эксплуатировать как в ночное, так и в дневное время, а также в любых географических, климатических и погодных условиях. Кроме того, машина может осуществлять посадку на неподготовленные площадки даже при отсутствии освещения.

Ещё одна отличительная черта Ми-17В-5 — возможность применения вертолёта в условиях высокогорья и при экстремальных температурах воздуха от -50 до +50 °С. Как отмечают эксперты, это особенно актуально при работе в Афганистане.

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Взлётная масса Ми-8/17 составляет 13 т, максимальная полезная нагрузка — 4 т, крейсерская скорость достигает 230 км/ч, а дальность полёта с основными баками — 610 км (с двумя дополнительными топливными баками — до 1180 км).

Как отмечают эксперты, Ми-8/17 является одним из самых распространённых в мире вертолётов. На текущий момент выпущено около 12 тыс. единиц этих аппаратов, которые эксплуатируются примерно в 100 странах.

О популярности данных машин в интервью RT ранее рассказывал и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Наши вертолёты Ми-8 и Ми-17, а также различные модификации этих вертолётов — две самые популярные модели во всём мире. Они сегодня есть практически во всех странах. Легче сказать, где их нет», — отметил он.

По политическим соображениям

Большая часть имеющихся в распоряжении Афганистана Ми-17 была поставлена в рамках договора, заключённого в 2011 году. В соответствии с договорённостями афганской армии было поставлено 63 Ми-17В-5 на сумму $1,3 млрд. В 2014 году Россия полностью выполнила свои контрактные обязательства.

UH-60 Black Hawk

Reuters

© Bryan Woolston

Российские машины были приобретены на средства так называемого вертолётного фонда, главным донором которого являются США, напоминают эксперты. Изначально контракт предполагал возможность продления, однако после резкого ухудшения отношений между РФ и США в 2014 году Вашингтон решил отказаться от дальнейших закупок Ми-17.

«Когда принималось решение о приобретении вертолётов для армии Афганистана, отношения между РФ и США были гораздо более благоприятными, чем сейчас. Однако после известных событий на Украине и последовавших за этим санкций ситуация изменилась. Ряд американских сенаторов весьма критично высказывались в отношении расходования бюджетных средств США на покупку российской техники. Сам Афганистан такие траты себе позволить не может. В результате было решено закупать только американские машины», — пояснил в интервью RT исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Американцы также отказались привлекать РФ к техническому обслуживанию уже приобретённых машин. В декабре 2015 года Агентство НАТО по обеспечению и закупкам объявило тендер на техобслуживание российских вертолётов. Участвовать в нём могли лишь компании из стран — членов альянса. Аналогичный конкурс был объявлен в 2018 году. Тогда Многопрофильное авиационное специализированное управление Минобороны США объявило о поиске подрядчика для капитального ремонта многоцелевых вертолётов Ми-17 Национального воздушного корпуса Афганистана.

При этом, как отмечают эксперты, американцы намерены отказаться от Ми-17, даже несмотря на превосходство российской машины по целому ряду показателей. Так, российские Ми-8/17 могут перевозить больше груза внутри кабины (4 т против примерно 2,5 т у UH-60). Превосходят они американские вертолёты также и по дальности (до 610 км против 590 км) и максимальной высоте полёта (6 тыс. м против 5,8 тыс. м).

Более вместительные CH-47 схожи по характеристикам с Ми-8/17, однако их Вашингтон планирует закупить всего 20 единиц.

Преимущества российских вертолётов были отмечены даже в одном из прежних докладов генерального инспектора Министерства обороны США (тогда этот пост занимал Гленн Файн).

«Переход (с Ми-17 на UH-60. — RT) создаёт ряд проблем, которые ещё предстоит решить... У Black Hawk нет такой грузоподъёмности, как у Ми-17. Они не в состоянии вместить некоторые крупногабаритные грузы, которые может перевозить Ми-17. Приходится задействовать два UH-60 Black Hawk для доставки такого объёма грузов, который перевозит один Ми-17», — приводит выдержки из доклада портал The Drive.

Кроме того, Файн отметил в своём докладе, что, «в отличие от Ми-17, Black Hawk не могут летать на больших высотах и поэтому не могут быть использованы в отдалённых районах Афганистана, где действуют Ми-17».

Военный чиновник также указал на то, что ремонт Ми-17 проводить гораздо проще, чем UH-60. С этой задачей может справиться афганский персонал, который не один год этому обучался. После перехода на американские машины ВВС Афганистана будут ещё долгое время зависеть от иностранных подрядчиков в вопросе техобслуживания, заключил он.

По словам Олега Пантелеева, Ми-17 был действительно оптимальным вариантом для использования в Афганистане. Он особо обратил внимание на тот факт, что сами США признавали это, однако всё же пошли «против здравого смысла ради политических целей».

CH-47 Chinook

© Capt. David J. Murphy/U.S. Air Force/DVIDS/Handout via REUTERS

«Эта машина является наиболее подходящим вертолётом для эксплуатации в природно-климатических условиях Афганистана. Климат, высокая запылённость, гористая местность — со всеми этими препятствиями наш вертолёт справляется лучше. Он неприхотлив. К тому же он хорош с точки зрения соотношения цены и качества», — пояснил аналитик.

Аналогичной точки зрения придерживается и директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Омар Нессар.

«Российские машины показали себя в Афганистане хорошо, причём не только в последние годы, но ещё в советские времена. Это был идеальный вариант и с технической, и с финансовой точки зрения. Немаловажно, что в Афганистане много специалистов, которые умеют обращаться с российской техникой», — отметил он в интервью RT.

По мнению эксперта, решение отказаться от Ми-17 было политически мотивированным.