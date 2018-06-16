Высотная болезнь: Пентагон заявил о превосходстве Ми-17 над американскими «Чёрными ястребами»

Американские вертолёты UH-60A+ Black Hawk по ряду параметров уступают российским Ми-17, которые они должны заменить в Афганистане. Такой вывод содержится в докладе генерального инспектора Пентагона Гленна Файна. По его мнению, это может ограничить возможности афганских ВВС. «Чёрные ястребы» обладают меньшей грузоподъёмностью и неспособны летать на больших высотах, из-за чего их нельзя использовать в горных районах Афганистана. Эксперты отмечают, что недостатки американских вертолётов связаны с двигателем, который уступает в мощности агрегатам, установленным на российских машинах.

Поставляемые в Афганистан американские вертолёты UH-60A+ Black Hawk («Чёрный ястреб») по ряду характеристик уступают российским Ми-17, которые они призваны заменить. Об этом в своём ежеквартальном докладе сообщил генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн, выразивший озабоченность тем, что это может ограничить возможности проведения операций.

«Переход (с Ми-17 на UH-60. — RT) создаёт ряд проблем, которые ещё предстоит решить... У «Чёрных ястребов» нет такой грузоподъёмности, как у Ми-17. Они не в состоянии вместить некоторые крупногабаритные грузы, которые может перевозить Ми-17. Приходится задействовать два «Чёрных ястреба» для доставки такого объёма грузов, который перевозит один Ми-17», — приводит выдержки из доклада портал The Drive.

«Более того, в отличие от Ми-17 «Чёрные ястребы» не могут летать на больших высотах и поэтому не могут быть использованы в отдалённых районах Афганистана, где действуют Ми-17», — заявил Файн.

При этом, по словам эксперта, по мере замены Ми-17 на UH-60 эти проблемы будут проявляться всё более отчётливо.

Такие выводы генеральный инспектор Пентагона сделал на фоне идущей программы перевооружения ВВС Афганистана. Напомним, осенью 2017 года бригадный генерал ВВС США Филипп Стюарт сообщил, что на укрепление военной авиации исламской республики планируется потратить $7 млрд.

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Тогда сообщалось о намерении в течение четырёх — шести лет вывести российские Ми-17 из состава афганских ВВС и поставить в страну 159 вертолётов семейства UH-60, включая многоцелевые и ударные машины. По состоянию на декабрь 2017 года в состав ВВС Афганистана входили восемь вертолётов UH-60A+, а к концу 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 52 винтокрылые машины.

Отмечалось также, что в связи с переходом на новую технику предстоит большая работа по переучиванию лётчиков на пилотирование американских вертолётов. Кроме того, российские машины проще в обслуживании для афганских специалистов.

«В плане технического обслуживания Ми-17 гораздо больше подходит для уровня подготовки афганских специалистов, чем UH-60А. Ожидается, что ВВС Афганистана будут практически полностью зависеть от подрядчиков в обслуживании «Чёрных ястребов» в ближайшей и среднесрочной перспективе», — приводит Гленн Файн слова высокопоставленного военного, ответственного за операции в Афганистане.

Ранее представитель пресс-службы Пентагона Кон Фолкнер заявил Bloomberg, что UH-60 смогут выполнять 90% миссий в Афганистане, которые в настоящее время осуществляют Ми-17. Однако автор портала The Drive усомнился в справедливости такой оценки, поскольку UH-60 не являются такой «гибкой» машиной, как российский вертолёт. Также представители ВВС США отмечали ограниченную грузоподъёмность небольших вертолётов.

Ми-17 афганских ВВС

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«У американцев нет такого опыта»

По словам военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Дмитрия Дрозденко, главная проблема применения американского вертолёта UH-60 в Афганистане заключается в его двигателе.

«Причина, почему «Чёрный ястреб» хуже летает в Афганистане, простая — выдаваемая мощность реактивного двигателя сильно зависит от высоты. Чем более разрежённый воздух, тем сильнее его приходится сжимать для того, чтобы он создавал энергию в камере сгорания двигателя», — рассказал эксперт.

Собеседник RT отметил, что у отечественных машин также была аналогичная проблема в Афганистане, однако позднее были созданы двигатели высотной серии.

«У американцев нет такого опыта, соответственно, машины не модернизованы до такого уровня высотных характеристик. В результате эксплуатации в пустынной и высотной местности мощность двигателей американских вертолётов — это касается не только «Чёрного ястреба», но и «Чинука» и «Апача» — существенно падает (до 20%). Допустим, идёт эвакуация группы спецназа, которая находится на высотной площадке, при стандартной грузоподъёмности вертолёта количество людей, которое он сможет забрать, будет меньше», — пояснил Дрозденко.

«Наш вертолёт — это очень современная машина, оснащённая по последнему слову техники, особенно если мы говорим про последнюю экспортную версию Ми-171Ш, которая помимо транспортных функций обладает мощным ударным вооружением. Тут знаменитый «Ястреб» проигрывает полностью по всем параметрам, решить эту проблему американцы могут, но это требует огромных финансовых вложений и времени. Пока за годы своего присутствия в Афганистане они почему-то эту проблему не решили», — подытожил эксперт.

В свою очередь, военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал RT, что Ми-17 превосходит Black Hawk в ряде аспектов.

«Наш Ми-17 имеет ряд преимуществ перед Black Hawk... Радиус действия американского вертолёта меньше в два раза. Дальность полёта американского вертолёта составляет 495 км, наш имеет дальность 950 км. При примерно одинаковой максимальной нагрузке (4 тонны) наш вертолёт принимает до 26 человек десанта, тогда как «американец» принимает порядка 11 человек», — отметил Сивков.

«Наш вертолёт имеет более мощные двигатели, что позволяет использовать его в сложных климатических условиях, в жарком климате. У нас двигатели по 2000 лошадиных сил, у американцев — по 1400», — добавил эксперт.

По его словам, за счёт большей мощности двигателя Ми-17 можно более эффективно использовать в жарком климате и в высокогорных районах. Что касается радиоэлектронного оборудования и систем вооружения, то они примерно равноценны, однако на Ми-17 можно разместить более широкий комплект вооружения.

«По совокупности боевых качеств наш вертолёт Ми-17 существенно превосходит американский Black Hawk, если грубо оценить — то на 30-40%», — отметил Сивков.

Собеседник RT добавил, что «Чёрный ястреб» можно модернизировать, однако это потребует существенных финансовых вливаний, поскольку, возможно, придётся изменять конструкцию корпуса для увеличения вместимости этого вертолёта.

Добавим, что решение о переходе афганских ВВС с российской на американскую технику было принято под давлением конгресса, который несколько лет добивался прекращения закупок Ми-17 и их регулярного обслуживания.