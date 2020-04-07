Сутки без смертей в Китае и госпитализация Джонсона: как обстоят дела с пандемией коронавируса в мире

За минувшие сутки в Китае не зарегистрировано ни одной смерти от осложнений заболевания COVID-19 — впервые с середины января. 32 зафиксированных в КНР новых случая связаны с завозом из других стран, в связи с чем власти ввели серьёзные штрафы за сокрытие информации о симптомах или о фактах поездки в государства с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В лидирующих по количеству заразившихся Соединённых Штатах показатели заболеваемости растут — уже более 27% общемирового числа заражённых новой коронавирусной инфекцией приходится на США. Президент Дональд Трамп связывает эту динамику с увеличением количества тестов — в стране провели около 1,79 млн проверок на COVID-19. В связи с ухудшением состояния здоровья британского премьера Бориса Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии, а глава японского кабмина Синдзо Абэ ввёл режим чрезвычайной ситуации в ряде префектур.

За последние сутки в Китае, который был первым крупным очагом распространения новой коронавирусной инфекции, не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. По информации Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, это произошло впервые с 19 января.

Согласно последним данным службы, с декабря 2019 года на территории материкового Китая выявлено 81 740 случаев заражения. От последствий заболевания скончался 3331 человек, выздоровели 77 167. В больницах остаются 1242 человека с диагнозом COVID-19, 211 из них — в тяжёлом состоянии. Ещё 1331 случай был выявлен в Гонконге, Макао и на Тайване (283 выписаны, девять человек скончались).

За минувшие сутки в стране также зафиксировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, все они завозные. На этом фоне власти Китая ввели штраф за сокрытие информации о симптомах COVID-19 или о фактах поездки в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой при пересечении государственной границы КНР. Размер взыскания составит 30 тыс. юаней (около 321 тыс. рублей). При отягчающих обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность.

Нарушителей внесут в чёрный список. При въезде или выезде из страны их багаж будут досматривать вручную, также будут вскрываться все письма и посылки, предназначенные для нарушителя или отправленные им.

Помимо этого, персональные данные нарушителей появятся в ряде открытых источников, в том числе на государственных сайтах и в СМИ. Ещё одной мерой станет внесение информации о его поступке в систему социального рейтинга.

Стоит добавить, что 8 апреля власти Китая должны снять ограничения в транспортном сообщении с городом Ухань — административным центром наиболее пострадавшей от эпидемии провинции Хубэй.

Reuters

© Juan Medina

Трамп и Джонсон

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается более 1,36 млн выявленных случаев заболевания COVID-19. Китай, первым столкнувшийся с новой инфекцией, занимает в информационной сводке шестое место по количеству заражённых. В первую пятёрку «лидеров» по этому показателю входят США (368,5 тыс.), Испания (140,5 тыс.), Италия (132,5 тыс.), Германия (103,4 тыс.) и Франция (99 тыс.).

В США от осложнений, вызванных COVID-19, скончались почти 11 тыс. человек (смертность — 3%), в Испании — 13,8 тыс. (9,8%), в Италии — 16,5 тыс. (12,5%), в Германии — 1,8 тыс. (1,75%) и во Франции — 8,9 тыс. (9%).

По словам американского президента Дональда Трампа, высокое количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в стране объясняется тем, что в Штатах проведено около 1,79 млн тестов на COVID-19. Вместе с тем сам Трамп заявил, что он и члены его администрации будут регулярно проходить тесты.

The U.S. has now performed 1.79 million coronavirus tests, Trump says https://t.co/X2M3aPA2uSpic.twitter.com/N2YZwv4aXK — CBS News (@CBSNews) April 6, 2020

«Думаю, что мы сделаем достаточно много тестов, это не самая худшая идея. Вы знаете систему тестирования — сейчас она очень быстрая и лёгкая», — сказал президент на брифинге в Белом доме. Ранее сообщалось, что обе взятых у Трампа пробы показали отрицательный результат на COVID-19.

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Однако вирусное заболевание развилось у другого высокопоставленного политика — британского премьера Бориса Джонсона. Глава кабмина провёл около недели в самоизоляции, однако из-за сохранения высокой температуры и кашля лечащий врач посоветовал ему госпитализацию.

Впоследствии стало известно, что премьера поместили в отделение интенсивной терапии в связи с ухудшением его состояния. Эту информацию официально подтвердили в канцелярии председателя правительства. Как сообщил представитель Даунинг-стрит, «состояние премьер-министра ухудшилось и по рекомендации медицинской бригады он был переведён в отделение интенсивной терапии».

«Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым государственным секретарём, заменить его в случае необходимости», — цитирует ITV представителя канцелярии.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение на месяц ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио, Осаке и ещё пяти префектурах.

«Мы находимся в той ситуации, когда быстрое распространение инфекции по всей стране окажет серьёзное влияние на жизнь и здоровье людей. Учитывая этот факт, я объявляю режим ЧС», — заявил Абэ в своём обращении, которое транслировал телеканал NHK.