ВОЗ сообщила о нехватке почти 6 млн медсестёр в мире

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Дефицит сестринского персонала в мире в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 составляет 5,9 млн человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ сообщила о нехватке почти 6 млн медсестёр в мире
  • Reuters

«В мире насчитывается немногим менее 28 млн работников сестринских служб. С 2013 по 2016 год их численность выросла на 4,7 млн. Однако дефицит сестринского персонала во всем мире сохраняется и составляет 5,9 млн», — приводит ТАСС текст доклада.

Уточняется, что наибольшая нехватка медсестёр выявлена в странах Африки, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье и ряде стран Латинской Америки.

Последние данные о распространении COVID-19 в мире — в материале RT.

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