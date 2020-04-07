ВОЗ сообщила о нехватке почти 6 млн медсестёр в мире

Дефицит сестринского персонала в мире в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 составляет 5,9 млн человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«В мире насчитывается немногим менее 28 млн работников сестринских служб. С 2013 по 2016 год их численность выросла на 4,7 млн. Однако дефицит сестринского персонала во всем мире сохраняется и составляет 5,9 млн», — приводит ТАСС текст доклада.

Уточняется, что наибольшая нехватка медсестёр выявлена в странах Африки, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье и ряде стран Латинской Америки.

Последние данные о распространении COVID-19 в мире — в материале RT.