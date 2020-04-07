ВОЗ сообщила о нехватке почти 6 млн медсестёр в мире
- Reuters
«В мире насчитывается немногим менее 28 млн работников сестринских служб. С 2013 по 2016 год их численность выросла на 4,7 млн. Однако дефицит сестринского персонала во всем мире сохраняется и составляет 5,9 млн», — приводит ТАСС текст доклада.
Уточняется, что наибольшая нехватка медсестёр выявлена в странах Африки, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье и ряде стран Латинской Америки.
Последние данные о распространении COVID-19 в мире — в материале RT.