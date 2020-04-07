В МЧС советуют не заменять водкой спирт при изготовлении антисептика

В рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России говорится, что не стоит использовать водку в качестве антисептика для рук и для приготовления дезинфицирующего состава.

Отмечается, что в водке «содержится недостаточный объём спирта для приготовления антисептика».

Как пишет ТАСС, специалисты также советуют не использовать для дезинфекции спирт в чистом виде, так как это приводит к сухости кожи, раздражению, зуду, появлению микротрещин на коже, в которые может проникнуть вирус.

Для того чтобы приготовить антисептик дома, следует налить спирт в ёмкость с завинчивающейся крышкой, добавить перекись водорода и глицерин, долить дистиллированную или охлаждённую кипячёную воду и быстро закрыть ёмкость.

После этого размешать раствор, легко взбалтывая.

Применять антисептик рекомендуется через 72 часа после приготовления.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны в связи с ситуацией с коронавирусом.