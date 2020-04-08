Углубление изоляции: в Польше не исключили последствий для ЕС из-за закрытия границ

Польский институт международных отношений (PISM) опубликовал бюллетень, авторы которого не исключают, что ограничение возможности передвижения внутри Шенгенской зоны из-за коронавируса, помимо прочего, может привести к ухудшению экономической ситуации в Европе. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что такие меры могут углубить кризис доверия между странами Шенгена и негативно повлиять на отношение европейцев к интеграционным процессам.

Польский институт международных отношений (PISM) опубликовал бюллетень, в котором говорится о последствиях ограничения возможности передвижения в Шенгенской зоне в связи с объявленной ранее ВОЗ пандемией коронавируса.

Как полагает автор публикации Йоланта Шиманьска, если ограничения не будут отменены после урегулирования ситуации с пандемией в ЕС, возглавить список вероятных последствий может «усиление тенденции к одностороннему восстановлению пограничного контроля и сохранению такого режима в течение более долгого времени», чем требуется для сдерживания угрозы распространения заболевания.

Кроме того, автор не исключает углубления «кризиса доверия» между странами — членами Шенгенской зоны из-за введения односторонних рестриктивных мер на границах.

К таким выводам польский эксперт пришла на основании опыта прошлых лет. В качестве примера она приводит ситуацию, вызванную миграционным кризисом. Шиманьска уточняет, что несколько лет назад ряд европейских государств, в том числе Германия, Франция и Швеция ввели ограничения на некоторых пограничных участках и до сих пор проводят проверки, несмотря на то что срок, отведённый для проведения инспекций, давно истёк.

«С 2015 года шесть государств-членов (Шенгенской зоны. — RT) — Австрия, Германия, Франция, Дания, Швеция и Норвегия — проводят проверки на отдельных участках своей границы, ссылаясь на соображения безопасности, связанные с террористической угрозой или с перемещением внутри зоны лиц, находящихся в поиске политического убежища... Между тем срок проведения внутри зоны временных инспекций, разрешённых для урегулирования кризиса в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом, истёк в ноябре 2017 года», — отмечается в тексте, с которым ознакомился RT.

В настоящее время, как отмечает автор публикации, на большинстве границ внутри Шенгенской зоны установлены различные формы пограничного контроля, что существенно подрывает трансграничное транспортное сообщение (в некоторых случаях время ожидания на границе составляло несколько часов) и вызывает напряжённость в отношениях между странами.

Особенно острой проблемой обернулось закрытие немецко-польской границы, считает Шиманьска. Из-за этого, по её словам, у многих граждан стран Балтии возникли трудности с возвращением домой.

При этом стоит отметить, что в публикации польского института говорится не только об ограничении передвижения в рамках Шенгенской зоны, но и в рамках ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

© Ludovic Marin

Ранее главы государств и правительств стран Евросоюза приняли решение о закрытии внешних границ ЕС сроком на 30 дней. 16 марта об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Границы ЕС и Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок», — сказал французский лидер.

При этом Макрон сравнил сложившуюся ситуацию с состоянием войны, отметив, что общий враг «невидим», но «он наступает».

Руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов разговоре с RT назвал решение об ограничении передвижения в ЕС естественной реакцией руководства европейских государств на происходящее в мире.

При этом, говоря о возможных перспективах сохранения контроля на границах, Куликов допустил, что некоторые ограничения могут сохраниться, но не в том виде, в каком они существуют сейчас.

«Сейчас крайняя ситуация, и государства не только в Евросоюзе, но и далеко за его пределами принимают довольно радикальные меры», — уточнил эксперт.

«Последствия будут существенными»

Шиманьска также уверена, что Европа может столкнуться и с экономическими последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По её мнению, если ограничения на границах Шенгенской зоны будут действовать и после урегулирования ситуации с распространением заболевания, возможности восстановления экономики ЕС будут сокращены.

О том, что пандемия уже стала причиной «сильнейшего шока» для европейцев, ранее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС, но он не должен наносить ей перманентный ущерб», — сказала она.

Более того, фон дер Ляйен добавила, что для снижения скорости распространения коронавируса необходимо принять меры для замедления темпов развития экономической жизни Евросоюза.

Далее автор доклада приводит ещё один пример того, с чем может столкнуться Европа из-за ситуации с восстановлением контроля на границах. По её словам, вновь созданные условия негативно скажутся на отношении общественности к евроинтеграции — большая часть европейцев признаёт Шенгенскую зону одним из наиболее значимых достижений этого процесса.

В целом последствия пандемии в ЕС будут иметь огромное влияние практически на все сферы жизни, полагает Андрей Куликов. Существенными они будут в первую очередь для экономики Европы, даже если кризис завершится в первой половине года, добавил он в разговоре с RT.

Также эксперт обратил внимание на возможность возникновения внутриполитических проблем в некоторых европейских странах.

«Я не исключаю, что какие-то проблемы могут быть в дальнейшем у правительств Италии, Испании — тех стран, которые сейчас наиболее пострадали от пандемии коронавируса. Наверное, оппозиция воспользуется этим фактом, чтобы как-то сыграть на симпатиях избирателей», — сказал Куликов.

Европейская несолидарность

Говоря о ситуации вокруг частичного или полного восстановления пограничного контроля, Шиманьска приводит в пример односторонние действия ряда европейских государств, в том числе Австрии, Венгрии, Чехии, Польши, Германии, Испании, Бельгии и Португалии.

Принимая во внимание такую негативную тенденцию, отмечает автор доклада, Еврокомиссия разработала ряд рекомендаций, направленных на урегулирование ситуации с пересечением границ внутри ЕС.

«30 марта Еврокомиссия продлила действие указаний по обеспечению свободы пересечения границ лицами, занятыми в ключевых областях, для борьбы с кризисом, вызванным COVID-19, в том числе это касается медицинского персонала и сезонных сельскохозяйственных рабочих», — говорится в тексте.

Напомним, глава ЕК фон дер Ляйен уточнила, что рестрикции в вопросе пересечения границ также не будут распространяться на водителей, перевозящих медикаменты и продукты питания, дипломатов, медработников, членов семей граждан и резидентов ЕС и учёных, работающих над разрешением ситуации с распространением коронавируса.

В марте Европейский центральный банк объявил о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму €750 млрд. Инициатива, как отмечали в инстанции, продлится до конца года.

Целью программы заявлена поддержка экономики ЕС, столкнувшейся с последствиями пандемии COVID-19.

Кроме того, в конце марта Европарламент одобрил пакет предложенных Еврокомиссией мер по поддержке экономики и борьбе с пандемией коронавируса. Инициатива предполагает оказание помощи пострадавшим от вируса в размере €37 млрд.

AFP

© Piero Cruciatti

Однако, несмотря на ряд положительных инициатив, направленных на урегулирование кризиса, некоторые европейские политики выражают недовольство курсом, реализуемым руководством ЕС.

Как ранее сообщал RT, немецкий европарламентарий Бернд Ланге выразил мнение, что те меры, которые предлагает принять Брюссель, нужно было реализовать гораздо раньше.

Европейские функционеры в разное время поднимали вопрос и о недостаточном проявлении европейской солидарности в ситуации вокруг противодействия распространению коронавируса. В частности, представитель Италии в ЕС Маурицио Массари напомнил, что Рим просил задействовать механизм гражданской защиты Европейского союза для обеспечения поставок медицинских средств индивидуальной защиты.

«Однако, к сожалению, на призыв Еврокомиссии ни одна из стран ЕС не откликнулась», — заявил политик.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк разделяет позицию, связанную с нехваткой единства стран — членов ЕС в сложившейся кризисной ситуации. В разговоре с RT эксперт отметил, что европейская солидарность, «которая на протяжении десятилетий была главным символом, притягивающим государства», не сработала.

«Очевидно, что Европейский союз, который изначально своим преимуществом обозначал единое общеевропейское пространство, где абсолютно свободно могут передвигаться люди, товары и услуги, в эпоху нестабильную... не справляется. И тот самый суверенитет, который государства отдавали на откуп чиновникам из Брюсселя в качестве платы для того, чтобы войти в ЕС, как мы видим, в настоящий момент является одним из способов борьбы с экстренными ситуациями, чтобы защитить своё общество, своё государство и свою экономику», — отметил Данюк.

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT, ситуация показала, что Шенген не является абсолютным инструментом для общения между странами — членами ЕС.

«Вопрос о том, что может быть с Шенгеном, нужно рассматривать шире в том плане, что в посткризис сам ЕС будет другим… Каждая из входящих в зону стран вносит какие-то свои допущения, пожелания, коррективы. На мой взгляд, скорее всего, трансформация Шенгена будет идти в сторону его дифференциации. Сама же зона как идея сохранится, но будет применяться дифференцированно как в сопредельных странах, так и в целом с другими странами», — отмечает Оленченко.

При этом он отметил, что планов по экономической политике у ЕС много, но вопрос финансирования «подвисает в воздухе», поскольку основными донорами ЕС являются в том числе Германия, Франция и Италия.

«Все они находятся в сложном положении из-за коронавируса. Все меры, предпринимаемые против коронавируса на национальных масштабах, не требуют значительных расходов. Действительно серьёзный вопрос — как будут регулироваться общеевропейские расходы», — добавил эксперт.