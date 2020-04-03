Ле Пен заявила о зависимости ЕС от помощи Китая в борьбе с COVID-19

Лидер французского движения «Национальное объединение» (бывшая партия «Национальный фронт») Марин Ле Пен заявила о зависимости Европейского союза от помощи Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом она сказала в интервью РИА Новости.

«Европе не хватает всего. Европа в данный момент полностью зависит от крупных субъектов… полностью зависит от Китая... Это кризис, показавший ужасную слабость Евросоюза», — отметила Ле Пен.

Ранее Китай направил 5,4 тонны медицинских изделий в качестве гуманитарной помощи в Пакистан для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.