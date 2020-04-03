Ле Пен заявила о зависимости ЕС от помощи Китая в борьбе с COVID-19
- © Julien Mattia/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Об этом она сказала в интервью РИА Новости.
«Европе не хватает всего. Европа в данный момент полностью зависит от крупных субъектов… полностью зависит от Китая... Это кризис, показавший ужасную слабость Евросоюза», — отметила Ле Пен.
Ранее Китай направил 5,4 тонны медицинских изделий в качестве гуманитарной помощи в Пакистан для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.