Зеленский попросил КНР о помощи из-за коронавируса

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям КНР с просьбой предоставить дополнительную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Зеленский попросил КНР о помощи из-за коронавируса
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Об этом он заявил во время общения с послом Китая в Киеве Фань Сяньжуном.

«Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

23 марта самолёт Вооружённых сил Украины Ил-76 доставил в Киев из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

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