Зеленский попросил КНР о помощи из-за коронавируса
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Об этом он заявил во время общения с послом Китая в Киеве Фань Сяньжуном.
«Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
23 марта самолёт Вооружённых сил Украины Ил-76 доставил в Киев из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.