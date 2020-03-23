На Украину из Китая прибыл самолёт с тестами на коронавирус

Самолёт Вооружённых сил Украины Ил-76 доставил в Киев из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

«Военный борт привёз на Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Как уточняется, закупка медицинских средств в Китае состоялась во исполнение договорённостей президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 на Украине возросло до 73.