На Украину из Китая прибыл самолёт с тестами на коронавирус

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Самолёт Вооружённых сил Украины Ил-76 доставил в Киев из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украину из Китая прибыл самолёт с тестами на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

«Военный борт привёз на Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Как уточняется, закупка медицинских средств в Китае состоялась во исполнение договорённостей президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 на Украине возросло до 73.

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