Глава Минздрава рекомендовал ввести режим ЧП на Украине из-за COVID-19

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендовал ввести на территории страны режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я говорил об этом (введении режима ЧП. — RT) ещё с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы», — приводит «112 Украина» его слова.

Сейчас в некоторых украинских областях, где есть подтверждённые случаи заражения COVID-19, введён режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, число заражённых коронавирусом на Украине возросло до 73.