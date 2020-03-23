Глава Минздрава рекомендовал ввести режим ЧП на Украине из-за COVID-19

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Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендовал ввести на территории страны режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава Минздрава рекомендовал ввести режим ЧП на Украине из-за COVID-19
  • Reuters

«Я говорил об этом (введении режима ЧП. — RT) ещё с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы», — приводит «112 Украина» его слова.

Сейчас в некоторых украинских областях, где есть подтверждённые случаи заражения COVID-19, введён режим чрезвычайной ситуации. 

По последним данным, число заражённых коронавирусом на Украине возросло до 73.

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