В Киеве зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом.

«Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтверждённые тесты двух женщин 29 и 39 лет и пяти мужчин в возрасте от 31 года до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19», — написал он в Facebook.

По словам мэра Киева, восемь киевлян были инфицированы в европейских странах. Два случая — местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общественный транспорт в Киеве с 22 марта полностью прекратит свою работу в рамках ужесточения карантинных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.