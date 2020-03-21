В Киеве зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом

Короткая ссылка
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом.
В Киеве зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом
  • Reuters

«Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтверждённые тесты двух женщин 29 и 39 лет и пяти мужчин в возрасте от 31 года до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19», — написал он в Facebook.

По словам мэра Киева, восемь киевлян были инфицированы в европейских странах. Два случая — местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общественный транспорт в Киеве с 22 марта полностью прекратит свою работу в рамках ужесточения карантинных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить