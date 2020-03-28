Китай направил гумпомощь Пакистану и Малайзии

Китай направил 5,4 тонны медицинских изделий в качестве гуманитарной помощи в Пакистан для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Помощь была направлена из Ухани.

Об этом пишет People's Daily China.

Отмечается, что это первый гуманитарный груз, направленный из Ухани во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Также сообщается, что в Малайзию из Китая прибыли 100 тыс. наборов для диагностики коронавируса, более 500 тыс. медицинских масок, 50 тыс. защитных костюмов и 200 аппаратов ИВЛ.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о готовности Пекина развивать сотрудничество с другими странами в разработке вакцины от COVID-19.