«На фоне тотального цинизма Запада»: Минобороны сообщило о сращивании в Идлибе позиций боевиков и военных Турции

Расположенные в зоне деэскалации «Идлиб» наблюдательные посты военнослужащих Турции срослись с укрепрайонами террористических группировок — таков итог почти полутора лет, прошедших с момента подписания сочинских соглашений. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, Анкара не выполнила взятые на себя обязательства. Он также отметил, что Запад игнорирует переброс Турцией войск в эту сирийскую провинцию, который произошёл в нарушение международного права.

За почти полтора года, прошедших с момента подписания сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации «Идлиб», произошло сращивание укреплённых районов террористов с турецкими наблюдательными постами. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»*, «Исламская партия Туркестана»** и «Хорас ад-Дин», официально признанные ООН террористическими, вытеснили всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе. Вдобавок ежедневными стали атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населённых пунктов и авиабазы Хмеймим, на которой дислоцируются российские военные.

При этом Конашенков напомнил, что, в соответствии с сочинскими соглашениями 2018 года между Москвой и Анкарой, которые приветствовали Запад и ООН, турецкая сторона взяла на себя обязательства по оттеснению террористов с их тяжёлой артиллерией от границ идлибской зоны на 15—20 км.

«Всё это время никого в Европе и США не интересовала реальная гуманитарная ситуация внутри и вокруг Идлиба и причины демонстративного невыполнения своих обязательств турецкой стороной. Все официальные запросы России в ООН и западные страны — кто именно завозит гуманитарную помощь через турецкую границу и почему практически вся она достаётся не беженцам, а террористам — остались без ответа. Мы слышали только причитания о необходимости «во что бы то ни стало сохранить сочинские соглашения», — заявил Конашенков.

Но когда правительственные войска САР в начале февраля 2020 года вынужденно реализовали сочинские соглашения по части создания «демилитаризованной зоны», отбросив террористов вглубь зоны деэскалации «Идлиб», западные столицы и представители ООН разразились громкими обвинениями в адрес Дамаска, говоря о якобы «военных преступлениях», «гуманитарной катастрофе» и «миллионных потоках беженцев» в этом регионе, добавил представитель Минобороны. По его словам, оттеснение боевиков от Алеппо и трассы М5 стало «очередным моментом истины».

«Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку численностью с механизированную дивизию, чтобы «любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений», никто на Западе не замечает. А публичные угрозы уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов в США и Европе называют якобы «законным правом Анкары на оборону», — указали в российском оборонном ведомстве.

Турецкий военный конвой на шоссе, которое связывает Идлиб с пограничным пунктом пропуска через границу Сирии с Турцией

© Ahmad al-ATRASH / AFP

Конашенков также назвал «циничной и фальшивой» озабоченность Запада гуманитарной ситуацией в Идлибе, поскольку только российский Центр примирения враждующих сторон и правительство САР на ежедневной основе поставляют необходимую помощь жителям освобождённых районов Сирии.

«Истерзанные террористами сирийцы даже не подозревали о существовании своих многочисленных псевдозащитников в Европе и США и якобы направляемой им все последние годы обильной гуманитарной помощи», — констатировал официальный представитель Министерства обороны России.

Напомним, что ситуация в Сирии осложнилась 27 февраля. Тогда террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» пытались атаковать позиции войск САР в идлибской зоне деэскалации. Сирийские правительственные силы ответили собственными авиаударами по позициям боевиков, после чего Турция сообщила о гибели свыше 30 своих военнослужащих. При этом, согласно информации, переданной Анкарой российской стороне, турецкие войска не должны были находиться в районе бомбардировки.

Также по теме Миграционное давление: Турция открыла границу с ЕС для беженцев из Сирии Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом, которую уже пересекли около 20 тыс. сирийских...

1 марта министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ответ «на подлое нападение» с 27 февраля в Идлибе стартовала военная операция «Весенний щит», направленная против правительственных войск САР. За это время турецкие ВВС сбили как минимум три сирийских самолёта, в результате чего Дамаск принял решение о закрытии воздушного пространства над провинцией. В этой связи командование российских войск отказалось гарантировать безопасность полётов авиации Турции.

Отметим, что осложнившаяся обстановка в Идлибе станет темой переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе их личной встречи, намеченной на 5 марта в рамках визита турецкого лидера в Россию.

Кроме того, Анкара приняла решение об открытии границ со странами Европейского союза для сирийских беженцев, сославшись на то, что Евросоюз не выполняет свои договорённости. В направлении европейского континента уже направились более 110 тыс. нелегальных мигрантов.

Между тем ООН, страны Запада и США выразили обеспокоенность разворачивающимся «гуманитарным кризисом» и призвали все стороны конфликта, прежде всего Москву и Дамаск, добиться деэскалации напряжённости.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во время рабочего визита в Финляндию подчеркнул, что решение возникшей проблемы заключается в выполнении сочинских соглашений, которые «пока не воплощаются в жизнь».

«Мы в полной мере понимаем сложность проблемы мигрантов для Евросоюза. Мы ведём диалог с Европейской внешнеполитической службой по вопросам миграции. Будем его продолжать, будем стремиться внести вклад в решение этой проблемы. Но мы не можем содействовать решению проблем миграции за счёт прекращения борьбы с терроризмом, к чему призывают некоторые политические деятели в Европе», — сказал Лавров.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.