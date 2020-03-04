«На фоне тотального цинизма Запада»: Минобороны сообщило о сращивании в Идлибе позиций боевиков и военных Турции
- Поддерживаемые Турцией боевики в городе Сармин. Фото от 24 февраля
- © Omar HAJ KADOUR / AFP
За почти полтора года, прошедших с момента подписания сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации «Идлиб», произошло сращивание укреплённых районов террористов с турецкими наблюдательными постами. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Кроме того, группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»*, «Исламская партия Туркестана»** и «Хорас ад-Дин», официально признанные ООН террористическими, вытеснили всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе. Вдобавок ежедневными стали атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населённых пунктов и авиабазы Хмеймим, на которой дислоцируются российские военные.
При этом Конашенков напомнил, что, в соответствии с сочинскими соглашениями 2018 года между Москвой и Анкарой, которые приветствовали Запад и ООН, турецкая сторона взяла на себя обязательства по оттеснению террористов с их тяжёлой артиллерией от границ идлибской зоны на 15—20 км.
«Всё это время никого в Европе и США не интересовала реальная гуманитарная ситуация внутри и вокруг Идлиба и причины демонстративного невыполнения своих обязательств турецкой стороной. Все официальные запросы России в ООН и западные страны — кто именно завозит гуманитарную помощь через турецкую границу и почему практически вся она достаётся не беженцам, а террористам — остались без ответа. Мы слышали только причитания о необходимости «во что бы то ни стало сохранить сочинские соглашения», — заявил Конашенков.
Но когда правительственные войска САР в начале февраля 2020 года вынужденно реализовали сочинские соглашения по части создания «демилитаризованной зоны», отбросив террористов вглубь зоны деэскалации «Идлиб», западные столицы и представители ООН разразились громкими обвинениями в адрес Дамаска, говоря о якобы «военных преступлениях», «гуманитарной катастрофе» и «миллионных потоках беженцев» в этом регионе, добавил представитель Минобороны. По его словам, оттеснение боевиков от Алеппо и трассы М5 стало «очередным моментом истины».
«Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку численностью с механизированную дивизию, чтобы «любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений», никто на Западе не замечает. А публичные угрозы уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов в США и Европе называют якобы «законным правом Анкары на оборону», — указали в российском оборонном ведомстве.
- Турецкий военный конвой на шоссе, которое связывает Идлиб с пограничным пунктом пропуска через границу Сирии с Турцией
- © Ahmad al-ATRASH / AFP
Конашенков также назвал «циничной и фальшивой» озабоченность Запада гуманитарной ситуацией в Идлибе, поскольку только российский Центр примирения враждующих сторон и правительство САР на ежедневной основе поставляют необходимую помощь жителям освобождённых районов Сирии.
«Истерзанные террористами сирийцы даже не подозревали о существовании своих многочисленных псевдозащитников в Европе и США и якобы направляемой им все последние годы обильной гуманитарной помощи», — констатировал официальный представитель Министерства обороны России.
Напомним, что ситуация в Сирии осложнилась 27 февраля. Тогда террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» пытались атаковать позиции войск САР в идлибской зоне деэскалации. Сирийские правительственные силы ответили собственными авиаударами по позициям боевиков, после чего Турция сообщила о гибели свыше 30 своих военнослужащих. При этом, согласно информации, переданной Анкарой российской стороне, турецкие войска не должны были находиться в районе бомбардировки.
1 марта министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ответ «на подлое нападение» с 27 февраля в Идлибе стартовала военная операция «Весенний щит», направленная против правительственных войск САР. За это время турецкие ВВС сбили как минимум три сирийских самолёта, в результате чего Дамаск принял решение о закрытии воздушного пространства над провинцией. В этой связи командование российских войск отказалось гарантировать безопасность полётов авиации Турции.
Отметим, что осложнившаяся обстановка в Идлибе станет темой переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе их личной встречи, намеченной на 5 марта в рамках визита турецкого лидера в Россию.
Кроме того, Анкара приняла решение об открытии границ со странами Европейского союза для сирийских беженцев, сославшись на то, что Евросоюз не выполняет свои договорённости. В направлении европейского континента уже направились более 110 тыс. нелегальных мигрантов.
Между тем ООН, страны Запада и США выразили обеспокоенность разворачивающимся «гуманитарным кризисом» и призвали все стороны конфликта, прежде всего Москву и Дамаск, добиться деэскалации напряжённости.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во время рабочего визита в Финляндию подчеркнул, что решение возникшей проблемы заключается в выполнении сочинских соглашений, которые «пока не воплощаются в жизнь».
«Мы в полной мере понимаем сложность проблемы мигрантов для Евросоюза. Мы ведём диалог с Европейской внешнеполитической службой по вопросам миграции. Будем его продолжать, будем стремиться внести вклад в решение этой проблемы. Но мы не можем содействовать решению проблем миграции за счёт прекращения борьбы с терроризмом, к чему призывают некоторые политические деятели в Европе», — сказал Лавров.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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