«На фоне резко обострившейся обстановки»: Минобороны России не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

В Минобороны России сообщили, что не могут гарантировать безопасность авиации Турции в условиях, когда власти Сирии приняли решение закрыть небо над провинцией Идлиб для любых полётов. В свою очередь, российский министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил подготовку к встрече лидеров двух стран — Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Это будет «непростая встреча», однако важным является факт ориентированности президентов двух стран на урегулирование ситуации в Идлибе, уверены в Кремле.

Россия не может гарантировать Турции безопасное нахождение её авиации в воздушном пространстве Сирии. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его словам, правительство САР было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб в связи с резко обострившейся обстановкой.

«В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации в небе Сирии», — сказал Журавлёв.

В воскресенье, 1 марта, о закрытии воздушного пространства сообщало агентство SANA со ссылкой на командование сирийской армии. Отмечалось, что все нарушившие воздушное пространство объекты будут восприниматься как враждебные и сбиваться.

Предпосылкой для такого решения послужил тот факт, что турецкие истребители сбили два самолёта правительственных войск САР, выполнявших боевое задание против террористических группировок в районе Идлиба, как сообщало агентство, ссылаясь на военное руководство страны. Как говорилось в материале, обоим пилотам удалось катапультироваться.

При этом изначально «на интернет-ресурсах боевиков» появились сведения, что из ПЗРК был якобы сбит самолёт Су-24 ВКС России. Руководитель ЦПВС подчеркнул, что информация о поражении российской авиатехники «в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб не соответствует действительности».

Кроме того, источник РИА Новости в Минобороны Сирии сообщил, что средства ПВО республики уничтожили шесть беспилотников Турции, которые атаковали позиции правительственных войск, поддерживая боевиков.

Также накануне состоялся телефонный разговор министров иностранных дел РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к встрече между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая предварительно намечена на 5 или 6 марта.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

© Sergei Chirikov/Pool via REUTERS

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это будет «непростая встреча», однако важным является факт ориентированности президентов двух стран на урегулирование ситуации в Идлибе. Наряду с этим официальный представитель Кремля напомнил, что только Россия действует в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства. Таким образом он прокомментировал заявление президента Турции, который призвал Путина оставить Дамаск «один на один» с Анкарой.

«Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного права», — заметил Песков.

Напомним, что ситуация в Сирии обострилась 27 февраля после попытки боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* атаковать позиции войск САР в идлибской зоне деэскалации. В ходе ответных авиаударов погибли 33 турецких военнослужащих. При этом они не должны были там находиться, согласно данным, переданным Анкарой российской стороне, сообщили в Минобороны РФ.

«Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции», — отмечали в Минобороны России.

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После этого турецкая сторона назвала произошедшее «нападением на НАТО» и перешла к наземным и воздушным ударам по позициям сирийских войск. Вдобавок власти республики приняли решение об открытии границы для беженцев, сославшись на то, что Европейский союз не выполняет свои договорённости. Только за сутки её преодолели более 47 тыс. человек.

В связи со случившимся верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к проведению внеочередного заседания Совета ЕС. По его словам, ситуация в Идлибе несёт «серьёзную угрозу миру и безопасности» всего международного сообщества. Наряду с этим обеспокоенность в связи с возникновением новой волны беженцев и мигрантов высказали президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.