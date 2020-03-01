Фейковая информация: Минобороны опровергло сообщения о сбитом российском Су-24 в Сирии

Минобороны России опровергло информацию о якобы сбитом в Идлибе самолёте ВКС РФ. Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором боевики радуются тому, что им удалось сбить самолёт. В Twitter появилось несколько сообщений, в которых говорилось, что самолёт якобы был российским. В то же время ряд СМИ сообщили, что сбитый летательный принадлежал сирийской армии или ВС Турции.

Минобороны России опровергло информацию о сбитом в Идлибе самолёте Су-24 российских ВКС.

«Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолёта Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб — фейк», — говорится в распространённом заявлении ведомства.

В Минобороны добавили, что самолёты ВКС России выполняют задачи в Сирии в обычном режиме.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором боевики радуются тому, что им удалось сбить самолёт. В Twitter появилось несколько сообщений, в которых говорилось, что летательный аппарат якобы был российским.

В свою очередь, сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на заявление командования ВС Сирии сообщило, что сбитых самолётов было два, оба принадлежали ВВС страны и были сбиты турецкими истребителями, когда наносили удары по террористам. При этом отмечалось, что пилоты благополучно катапультировались.

Стоит отметить, что ранее SANA утверждало, что в Идлибе был сбит турецкий беспилотник.

Также SANA сообщило, что командование сирийской армии приняло решение закрыть воздушное пространство над провинцией Идлиб. Все объекты, нарушившие воздушное пространство, сирийские военные будут воспринимать как враждебные и сбивать, говорится в сообщении.

Напомним, идлибская зона деэскалации является последним крупным районом, находящимся под контролем террористических организаций. Для урегулирования ситуации Россия и Турция договорились о совместных действиях, которые включают создание наблюдательных постов и совместных патрулей. Однако боевики в регионе не соблюдают договорённости о прекращении огня и предпринимают попытки развернуть наступление на позиции правительственных сирийских войск. Помимо этого террористы совершают атаки на мирных жителей и военную базу Хмеймим.

Также по теме «Рано или поздно придётся договариваться»: к чему может привести эскалация конфликта в сирийском Идлибе Как сообщили в Минобороны РФ, турецкие военнослужащие попали под обстрел сирийских войск, поскольку Центр по примирению воюющих сторон...

23 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция пока не выполнила договорённости по Сирии. Песков пояснил, что в документах, подписанных российскими и турецким лидерами, говорилось, что именно Анкара должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжёлых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии. Однако на данный момент террористы в Идлибе «прекрасно вооружены, постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой», отметил он.

Песков добавил, что наступательные действия террористов в Идлибе не могли остаться без ответа сирийских вооружённых сил, что приводило к «чрезвычайной напряжённости». В то же время он отметил, что российские и турецкие военные «находятся в постоянном контакте» и призвал не выстраивать негативные сценарии развития отношений Москвы и Анкары из-за обострения ситуации в провинции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что с 3 февраля Турция совершила более 40 обстрелов сирийских правительственных войск, в результате которых погибли около 20 и ранены свыше 40 военных.

27 февраля в районе населённого пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие. Анкара утверждает, что при ударе погибли 33 человека и ещё 36 были ранены.

В Минобороны России сообщили, что попавшие под обстрел военнослужащие Турции находились в провинции Идлиб в боевых порядках террористов, которые атаковали правительственные войска. По данным оборонного ведомства, в этот день террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам»* предприняла попытку крупномасштабного наступления на позиции сирийских правительственных войск в идлибской зоне деэскалации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА Новости

© Валерий Мельников

Россия неоднократно указывала на ответственность Турции за текущее обострение ситуации в Идлибе. Так, 27 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что одна из основных причин, по которой ситуация в сирийском Идлибе ухудшилась, — невыполнение условий российско-турецких договорённостей.

«Причины нынешней деградации видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года», — сказала Захарова.

Как указала Захарова, 9 января был введён режим прекращения огня, однако, несмотря на это, расположенные в Идлибе террористы продолжили свои атаки, совершив с тех пор свыше 1,8 тыс. обстрелов. Она добавила, что российско-турецкие переговоры по ситуации в регионе продолжаются.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.