В МО России заявили о сращивании позиций Турции и террористов в Идлибе

Наблюдательные посты вооружённых сил Турции в идлибской зоне деэскалации в Сирии фактически срослись с укреплёнными районами террористических группировок в нарушение Сочинского меморандума, отметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В Минобороны России напомнили, что ключевой договорённостью были обязательства Турции по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации в Идлибе на глубину 15-20 км и вывод туда же тяжёлых артиллерийских вооружений.

«Вместо этого, результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками «Хайят Тахрир Аш-Шам»*, «Исламской партии Туркестана»** и «Хуррас-ад-Дин» всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе. Произошло сращивание укреплённых районов террористов с развёрнутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами», — заявил Конашенков.

В российском ведомстве подчеркнули, что атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населённых пунктов в Идлибе и российской авиабазы «Хмеймим» стали ежедневными.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на разрешение ситуации вокруг Идлиба после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта.



* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.