Лавров надеется на прогресс по Идлибу после встречи Путина и Эрдогана

Москва надеется, что предстоящие переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана помогут разрешить ситуацию вокруг Идлиба, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

В ходе совместной пресс-конференции с финским коллегой Пеккой Хаависто министр отметил, что Москва не может содействовать решению проблемы миграции за счёт прекращения борьбы с терроризмом​​​.

«Решение проблемы лежит через полное выполнение договорённостей президентов России и Турции, которые были достигнуты в сентябре 2018 года по зоне деэскалации в Идлибе. Они, к сожалению, пока не воплощаются в жизнь», — сказал Лавров.

Он выразил надежду, что встреча глав государств «позволит эту ситуацию изменить и начать двигаться по пути реализации» того, к чему страны стремятся.

5 марта Путин и Эрдоган обсудят в Москве урегулирование в Сирии с учётом обострения в идлибской зоне деэскалации.

Ситуация обострилась после того, как 27 февраля террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.