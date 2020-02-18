«Придают этому политическое значение»: в России отреагировали на протест МИД Украины в связи с задержанием браконьеров

В понедельник, 17 февраля, МИД Украины вызвал временного поверенного в делах РФ и выразил протест в связи с задержанием в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины, занимавшимися браконьерством. Киев потребовал «немедленно освободить украинских рыбаков, судно и вернуть весь рыболовный инвентарь». В Совфеде и Госдуме РФ отметили, что украинская сторона пытается перевести инцидент в политическую плоскость, несмотря на очевидное нарушение закона со стороны украинских моряков.

Киев пытается вывести инцидент с задержанием российскими пограничниками украинских браконьеров в политическую плоскость. Такое мнение в разговоре с RT высказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, комментируя вызов временного поверенного в делах РФ на Украине в Министерство иностранных дел республики.

«У меня нет никаких сомнений, что украинская сторона придаёт этому вопросу политическое значение. Политического измерения в этой ситуации нет в принципе. Есть факт браконьерства, и он подтверждён задержанными. Они согласились, что их задержали правильно, их задержали по сути. Конечно, украинская сторона сейчас будет делать из этого спектакль. Они будут выставлять ситуацию таким образом, что «агрессивная Россия нападает на незалежную Украину». Можно только развести руками», — заявил Косачёв.

По его мнению, ситуация должна развиваться исключительно в правовом поле.

«Этот спор с нашей стороны будет юридическим, а с украинской — политическим», — констатировал сенатор.

По словам главы комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексея Черняка, действия украинских дипломатов вызывают удивление, поскольку российские пограничники задержали украинское судно в рамках действий по охране водных ресурсов.

«Властям Киева скучно, надо показать свою значимость. Поэтому они устраивают показуху», — заявил Черняк RT.

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В свою очередь, член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов также указал на необходимость оставаться в рамках правового поля.

«Киев вновь пытается политизировать прецедент. Они будут обвинять Россию в том, что мы якобы нарушаем права украинских моряков. Если они нарушили правила судоходства, зашли без разрешения в российские воды или каким-то другим образом нарушили установленный морским правом регламент, то, соответственно, должны понести наказание», — заметил собеседник RT.

Ранее на сайте Министерства иностранных дел Украины появилось сообщение о вызове временного поверенного в делах РФ — украинские дипломаты выразили ему протест в связи с задержанием российской стороной четырёх украинских рыбаков в Азовском море. В Киеве потребовали придерживаться международно-правовых обязательств и договоров и «безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырёх членов его экипажа».

«В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь», — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 15 февраля, пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым сообщила о задержании в западной части Азовского моря маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности. Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.

При осмотре на борту было найдено свыше 290 экземпляров камбалы-калкана, а также ставная сеть. Между тем у капитана судна отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на добычу водных биологических ресурсов.

Позднее в ходе допроса все члены экипажа судна признали свою вину в незаконной добыче рыбы. При этом граждане Украины подчеркнули, что не подвергались психологическому и силовому воздействию со стороны сотрудников пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и каких-либо претензий к ним не имеют.

На следующий день Керченский городской суд арестовал их на 10 суток. Украинцев признали виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей»). К тому же пограничное управление ФСБ по Крыму возбудило дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

В то же время так называемая прокуратура Автономной республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины, открыла уголовное производство по ст. 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и 278 («Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна») УК Украины в связи с задержанием российскими пограничниками украинского судна в Азовском море.