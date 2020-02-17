«Грубый шантаж»: почему Россия раскритиковала американскую «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию

США, предложившие «сделку века» по разрешению палестино-израильского конфликта, «проигнорировали общепризнанную международно-правовую базу ближневосточного урегулирования». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию Stampa. По словам министра, план Белого дома вряд ли поможет нормализовать отношения между Палестиной и Израилем. С точки зрения экспертов, инициатива Трампа обречена на провал, поскольку она учитывает исключительно интересы Израиля и «не предполагает справедливого подхода к решению конфликта». В то же время, по мнению политологов, предложения Москвы по выстраиванию диалога между Палестиной и Израилем выглядят гораздо более реалистичными, чем американская «сделка века».

Предложив «сделку века», Соединённые Штаты по факту проигнорировали международно признанный подход к ближневосточному урегулированию. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью итальянской газете La Stampa.

«США в своём стиле предложили одним махом решить один из самых застарелых конфликтов современности. При этом в Вашингтоне, по сути, проигнорировали общепризнанную международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, включающую в себя резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу», — сказал министр.

Лавров также отметил, что наработки Вашингтона, предполагающие «решение всех ключевых проблем «окончательного статуса» палестинских территорий — границ, поселений, Восточного Иерусалима, беженцев — за счёт односторонних уступок в пользу Израиля», едва ли будут способствовать «выправлению ситуации».

«На это указывает и то, что так называемую сделку века категорически отвергают палестинцы», — добавил глава российского МИД.

По его словам, «для реального продвижения к справедливому двугосударственному урегулированию палестинского вопроса» необходимы по меньшей мере два фактора: «подлинные усилия самих палестинцев и израильтян», а также «максимально сбалансированное и непредвзятое международное сопровождение процесса».

Напомним, 28 января президент Соединённых Штатов Дональд Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования. «Сделка века» главы Белого дома предполагает создание двух государств — еврейского и палестинского.

Трамп предложил сделать Иерусалим «единой столицей Израиля», в то время как столицей государства Палестина «станет Аль-Кудс, в который войдут районы Восточного Иерусалима».

«План предусматривает демилитаризацию палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем, который будет отвечать за обеспечение безопасности на территориях к западу от реки Иордан», — говорится в сообщении.

Кроме того, «сделка века» также предполагает, что со временем при поддержке США и Израиля «будет расширена ответственность палестинцев в сфере безопасности», при этом активность израильской стороны этой области будет снижена.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

В плане содержится также целый ряд обещаний палестинской стороне в обмен на её согласие пойти на условия Белого дома. В частности, Вашингтон обозначил возможность увеличить вдвое занимаемую палестинцами территорию, открыть американское посольство, развивать «современные и эффективные транспортные связи для беспрепятственного перемещения людей и товаров по территории будущего государства Палестина», а также $50 млрд финансовой помощи.

«План предусматривает предоставление палестинцам прав на использование и управление объектами в портах Хайфа и Ашдод, развитие курортной зоны на северном берегу Мёртвого моря и продолжение сельскохозяйственной деятельности в долине реки Иордан», — отмечается в резюме к плану.

При этом американский лидер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме заявил, что Палестина заслуживает «лучшей жизни», но не исключил, что подготовленный США план может стать «последним шансом» для палестинцев обрести собственное государство.

«Кошмар для региона и мира»

Впрочем, в Палестине американскую инициативу не приняли. О несогласии участвовать в «сделке века» на прошлой неделе заявил палестинский лидер Махмуд Аббас в ходе заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке. По его словам, предложение Трампа игнорирует национальные права палестинцев и лишает их Восточного Иерусалима в качестве столицы.

«Мы не принимаем эту сделку, которая устанавливает в Палестине режим апартеида, и будем противодействовать её реализации», — подчеркнул Аббас.

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Он также добавил, что Палестина привержена поиску мирного решения проблем и стремится выполнять резолюции ООН.

«Мир остаётся нашим стратегическим выбором, и достижение мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами всё ещё возможно», — отметил лидер Палестины.

О своём отношении к американской инициативе Аббас говорил и в начале февраля, подчеркнув тогда, что переговоры с Израилем на основе «сделки века» невозможны.

Лига арабских государств (ЛАГ) разделила позицию Палестины и также выступила против предложения Трампа. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран — членов этой международной организации.

Не поддержал идеи американской стороны и президент Ирана Хасан Рухани, назвав их «самым отвратительным планом века». В аналогичном ключе высказался и глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

«Так называемая сделка века — это просто проект-мечта для обанкротившегося застройщика. Но это кошмар для региона и мира», — написал он на своей странице в Twitter.

The so-called "Vision for Peace" is simply the dream project of a bankruptcy-ridden real estate developer.



But it is a nightmare for the region and the world



And, hopefully, a wake-up call for all the Muslims who have been barking up the wrong tree.#LetsUniteForPalestinianspic.twitter.com/j2CJ9JaH9c — Javad Zarif (@JZarif) January 28, 2020

Турция также отказалась поддержать предложение Белого дома по палестино-израильскому урегулированию. Как отметил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, такой план «ни в коем случае не приемлем».

«В пользу Израиля»

Политологи, в свою очередь, считают, что инициатива Трампа «обречена на провал», поскольку она «не предполагает справедливого подхода к решению конфликта». Это и спровоцировало негативную реакцию на «сделку века» со стороны Палестины и других ближневосточных стран, отметил в беседе с RT член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян.

«Согласно позиции Вашингтона, ситуацию надо менять исключительно в пользу Израиля. США не берут в расчёт мнение палестинцев. Кроме того, в плане Трампа не учитывается история данной проблемы, какие были приняты резолюции, а также позиции других государств региона», — констатировал Степанян.

По его мнению, Трамп, говоря о деталях «сделки века», чётко дал понять Палестине, что если она не согласится на условия Белого дома, то может понести ещё большие потери.

«Это не что иное, как грубый шантаж. Вашингтон рассчитывал на то, что палестинцы в итоге осознают безысходность и пойдут на поводу у американской стороны. Однако США зря на это надеялись», — сказал Степанян.

По его словам, «даже если американцы силой попытаются навязать» свой план Палестине, в регионе есть страны, которые «всячески будут её поддерживать в борьбе за справедливость».

«За палестинцев обязательно заступится Иран, окажет им любую помощь. В политическом поле Палестину также могут поддержать Турция и Сирия», — прогнозирует Степанян.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что, согласно плану Трампа, «территория, предназначавшаяся для палестинского государства, отходит Израилю».

«Палестинцам же остаются неплодородные и пустынные земли. Кроме того, все поселения, которые незаконно созданы израильтянами, легализуются», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Борис Долгов считает, что российский МИД «верно оценивает «сделку века», определяя реальную ситуацию».

«Трамп и руководство Израиля надеялись, что финансовая подачка в $50 млн сработает, однако промахнулись», — констатировал эксперт.

Российское предложение

Стоит отметить, что спустя пару недель после обнародования деталей «сделки века», Россия выступила с собственной инициативой по урегулированию палестино-израильского конфликта. Российский МИД предложил «в ближайшее время» провести встречу ООН, ЕС, России и США на уровне спецпредставителей, чтобы скоординировать действия мирового сообщества.

МИД России

РИА Новости

© Алексей Майшев

«Роль эффективного посредника должен взять на себя международный квартет в составе ООН, ЕС, России и США, являющийся единственно признанным Советом Безопасности ООН механизмом сопровождения ближневосточного мирного процесса», — отмечается в заявлении.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, неурегулированность палестинской проблемы остаётся одним из ключевых факторов нестабильности в регионе, а предложенная США «сделка века» не может быть основой решения палестино-израильского вопроса.

Палестина уже поддержала это предложение российской стороны. Махмуд Аббас отметил, что оно может помочь сторонам найти компромисс.

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«Международный квартет в составе России, США, Евросоюза и ООН мог бы организовать мирную конференцию с участием палестинцев, Израиля и других заинтересованных сторон, которая разработала бы механизм для реализации резолюции №2334 Совета Безопасности ООН», — подчеркнул палестинский президент.

Кроме того, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не снимает с повестки своё предложение о предоставлении площадки для переговоров между лидерами Израиля и Палестины в российской столице. По его словам, Россия готова к тесному сотрудничеству с арабскими партнёрами, Израилем, палестинцами и всеми заинтересованными сторонами, чтобы «способствовать выходу на компромиссной развязке».

Аналитики оценивают российские инициативы по урегулированию палестино-израильского конфликта как более реалистичные и выполнимые, чем «сделка века», предложенная Трампом.

Как отмечает Араик Степанян, Россия «всегда старалась быть беспристрастной», помогая своим партнёрам в урегулировании палестино-израильского конфликта.