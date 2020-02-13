МИД России предложил провести встречу «квартета» по Ближнему Востоку

Короткая ссылка
Российский МИД предложил провести в ближайшее время встречу ООН, ЕС, России и США на уровне спецпредставителей для координации действий мирового сообщества по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
МИД России предложил провести встречу «квартета» по Ближнему Востоку
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

Как отметили в ведомстве, неурегулированность палестинской проблемы — один из ключевых факторов нестабильности в регионе, а предложенная США «сделка века» не может быть основой решения палестино-израильского вопроса.

«Достижение справедливого и окончательного ближневосточного урегулирования требует слаженных действий мирового сообщества», — говорится в сообщении министерства.

Роль эффективного посредника, считают в МИД, должен взять на себя «международный «квартет» в составе ООН, ЕС, России и США».

«При этом предлагаем провести в ближайшее время встречу «четвёрки» на уровне специальных представителей», — заявили там.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил о предложении российской стороны предоставить московскую площадку для переговоров между лидерами Израиля и Палестины.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины проявить политическую волю для достижения справедливого и устойчивого мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить