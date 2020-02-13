МИД России предложил провести встречу «квартета» по Ближнему Востоку

Российский МИД предложил провести в ближайшее время встречу ООН, ЕС, России и США на уровне спецпредставителей для координации действий мирового сообщества по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Как отметили в ведомстве, неурегулированность палестинской проблемы — один из ключевых факторов нестабильности в регионе, а предложенная США «сделка века» не может быть основой решения палестино-израильского вопроса.

«Достижение справедливого и окончательного ближневосточного урегулирования требует слаженных действий мирового сообщества», — говорится в сообщении министерства.

Роль эффективного посредника, считают в МИД, должен взять на себя «международный «квартет» в составе ООН, ЕС, России и США».

«При этом предлагаем провести в ближайшее время встречу «четвёрки» на уровне специальных представителей», — заявили там.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил о предложении российской стороны предоставить московскую площадку для переговоров между лидерами Израиля и Палестины.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины проявить политическую волю для достижения справедливого и устойчивого мира.