Небензя предложил Израилю и Палестине провести переговоры в Москве

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона не снимает с повестки предложения о предоставлении московской площадки для переговоров между лидерами Израиля и Палестины.
Небензя предложил Израилю и Палестине провести переговоры в Москве
  • Reuters

Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза ООН на тему мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию.

По его словам, предложенная США «сделка века», как бы к ней ни относились, привлекла внимание к необходимости решения палестинского вопроса. 

Он отметил, что Россия убеждена: для решения конфликта нужны слаженные действия международного сообщества по выработке справедливого и устойчивого урегулирования.

Небензя добавил, что в сложившейся ситуации нужно активизировать работу квартета международных посредников, «являющегося единственно признанным Советом Безопасности ООН механизмом сопровождения ближневосточного процесса».

По его словам, Россия как член четвёрки готова к тесной координации с арабскими партнёрами, Израилем, палестинцами и всеми заинтересованными сторонами, чтобы «способствовать выходу на компромиссной развязке».

«Не снимаем с повестки дня и предложения о предоставлении московской площадки для прямых переговоров без предварительных условий между руководством Израиля и Палестины», — заявил он.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины проявить политическую волю для достижения справедливого и устойчивого мира.

RT вёл прямую трансляцию заседания СБ ООН.

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