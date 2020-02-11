Генсек ООН призвал лидеров Израиля и Палестины достигнуть мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины проявить политическую волю для достижения справедливого и устойчивого мира.

Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН на тему мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию.

Гутерреш отметил, что наступило время диалога, примирения и здравого смысла.

«Я призываю лидеров Израиля и Палестины продемонстрировать политическую волю для достижения справедливого и устойчивого мира, который должно поддержать международное сообщество», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Палестина внесёт резолюцию против «сделки века» в Совбез ООН.