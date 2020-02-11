Генсек ООН призвал лидеров Израиля и Палестины достигнуть мира
- Reuters
Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН на тему мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию.
Гутерреш отметил, что наступило время диалога, примирения и здравого смысла.
«Я призываю лидеров Израиля и Палестины продемонстрировать политическую волю для достижения справедливого и устойчивого мира, который должно поддержать международное сообщество», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Палестина внесёт резолюцию против «сделки века» в Совбез ООН.