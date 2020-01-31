Помпео предложил палестинцам внести предложения по «сделке века»

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Госсекретарь США Майк Помпео в беседе с Sky News Arabia заявил, что палестинцы могут внести свои предложения по «сделке века».
Помпео предложил палестинцам внести предложения по «сделке века»
  • Reuters

Интервью Помпео с телеканалом опубликовано на сайте Госдепа.

«У них есть выбор. Они могут делать то, что предлагается в плане... Это не значит, что у нас там всё в полном порядке. Это видение. Это предложение. Представьте встречное предложение. Представьте альтернативу. Представьте варианты. Скажите: «Эй, это то, что нам нравится. Нам нравится $50 млрд. Нам нравится возможность иметь государство. Но, ребята, мы бы хотели видеть А, Б и В», — заявил Помпео.

28 января американский лидер Дональд Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования, по которому Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.

Подробнее — в материале RT.

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