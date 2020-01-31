Помпео предложил палестинцам внести предложения по «сделке века»
- Reuters
Интервью Помпео с телеканалом опубликовано на сайте Госдепа.
«У них есть выбор. Они могут делать то, что предлагается в плане... Это не значит, что у нас там всё в полном порядке. Это видение. Это предложение. Представьте встречное предложение. Представьте альтернативу. Представьте варианты. Скажите: «Эй, это то, что нам нравится. Нам нравится $50 млрд. Нам нравится возможность иметь государство. Но, ребята, мы бы хотели видеть А, Б и В», — заявил Помпео.
28 января американский лидер Дональд Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования, по которому Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.
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