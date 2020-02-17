Продлили срок службы: ВМС США испытали баллистические ракеты Trident II без боевой части

ВМС США провели испытание баллистической ракеты Trident II без боевой части. На данный момент это единственная ракета на американском и британском флоте, способная нести ядерный заряд. При этом она эксплуатируется ещё с 1989 года, и уже к 2024 году её должны были снять с вооружения. Однако в итоге в Соединённых Штатах приняли решение продлить срок службы Trident II.

ВМС США провели испытание баллистической ракеты Trident II без боевой части. Запуск был осуществлён с подводной лодки Maine класса «Огайо» у побережья города Сан-Диего в Калифорнии.

«Проведённый сегодня пробный пуск подтвердил ожидания эксплуатационных характеристик (ракеты) Trident II (5DLE) с продлённым сроком службы и позволил собрать дополнительные данные о надёжности, точности и характеристиках стратегической системы оружия», — говорится в заявлении американских военно-морских сил.

До этого США провели испытательный запуск четырёх Trident II D5 в сентябре 2019 года со стратегической атомной подводной лодки Nebraska. Первые две ракеты с невооружённой головной частью были запущены 4 сентября, ещё две — 6 сентября.

Trident II — межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования с дальностью 7,8—11,3 тыс. км. Эксплуатируется американскими военными с 1989 года. Её планировалось снять с вооружения в 2024 году, однако потом было принято решение продлить срок её службы. На данный момент это единственная ракета в ВМС США и Великобритании, способная нести ядерный боезаряд.

В конце января стало известно, что США начали оснащать ракеты Trident II новыми маломощными атомными зарядами W76-2. Заместитель американского министра обороны по политическим вопросам Джон Руд заявил, что оснащение W76-2 баллистических ракет Trident II якобы снижает риск ядерной войны. Представитель оборонного ведомства сослался на «Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Review, NPR), определяющий долгосрочную стратегию США в области ядерных вооружений, в котором Россия значится как «потенциальный противник». Руд выразил мнение, что наличие таких боеголовок поможет убедить Россию не идти на риск развязывания ядерного конфликта.

В МИД России заявили, что Москва «с большой тревогой» реагирует на размещение американской стороной новых ядерных боеголовок W76-2. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что «появление на стратегических носителях США зарядов пониженной мощности» означает, что американская сторона не исключает вероятности развязывания ядерного конфликта. Он пояснил, что Москва не видит в действиях США угрозы своей безопасности, но обеспокоена концепциями, которые применяются американцами в ядерной сфере.

США начали производство первой партии ядерных боеголовок W76-2 в январе 2019 года. Стоит отметить, что Москва ранее уже выражала обеспокоенность новой ядерной стратегией США, которая предусматривает повышение роли ядерного оружия благодаря развёртыванию «маломощных» зарядов. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что это ведёт к снижению порога применения ядерного оружия.

W76-2 разработаны на основе W76-1 и производятся на предприятии Pantex в Техасе. Новая боеголовка имеет мощность 5—6 килотонн, в то время как у W76-1 мощность оценивается в 100 килотонн. Стоит отметить, что в настоящее время в распоряжении Пентагона 14 стратегических подводных лодок класса «Огайо», которые несут 24 баллистические ракеты Trident II.

Подводная лодка Maine

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Доктор военных наук капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с RT назвал прошедшие пуски рядовым событием. Он добавил, что в США выпущено уже достаточное количество ракет, чтобы укомплектовывать все подводные лодки типа «Огайо», которые являются основной ударной силой американских стратегических ядерных сил.

«Поэтому им уделяется особое внимание. Любая ракета имеет определённый срок службы. По истечении он может быть продлён по итогам соответствующих исследований ракет на предмет их годности. Такие исследования включают несколько компонентов. В том числе — испытательные пуски одной или двух выборочных ракет. С одной стороны, эти пуски проводятся, как испытательные, а с другой — в рамках плановой боевой подготовки сил флота», — пояснил он.

Военный эксперт Алексей Леонков также назвал испытания плановыми, однако отметил, что у США на модернизацию всего имеющегося ядерного арсенала запланировано $1,5 трлн.