США провели пуск баллистических ракет Trident II D5
- Reuters
Отмечается, что первые две ракеты с невооружённой головной частью были запущены 4 сентября, ещё две — 6 сентября.
В конце июня американская военно-промышленная компания Raytheon представила проект гиперзвуковой ракеты на прямоточном воздушно-реактивном двигателе. Вице-президент Raytheon Том Бассинг заявил, что в скором времени начнутся испытательные полёты ракеты.
Изначально проектировщики разработали ракету для запуска с воздуха, но в настоящее время также обсуждается возможность запуска с земли или корабля.