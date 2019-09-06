США провели пуск баллистических ракет Trident II D5

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США провели испытательный запуск четырёх межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 со стратегической атомной подводной лодки USS Nebraska (SSBN 739) класса Ohio, сообщило Стратегическое командование США.
США провели пуск баллистических ракет Trident II D5
  • Reuters

Отмечается, что первые две ракеты с невооружённой головной частью были запущены 4 сентября, ещё две — 6 сентября.

В конце июня американская военно-промышленная компания Raytheon представила проект гиперзвуковой ракеты на прямоточном воздушно-реактивном двигателе. Вице-президент Raytheon Том Бассинг заявил, что в скором времени начнутся испытательные полёты ракеты.

Изначально проектировщики разработали ракету для запуска с воздуха, но в настоящее время также обсуждается возможность запуска с земли или корабля.

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