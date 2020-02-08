20 погибших и не менее 30 раненых: в Таиланде военнослужащий расстрелял посетителей торгового центра

В Таиланде в городе Корат военнослужащий одной из частей сухопутных войск страны устроил стрельбу. Мужчина застрелил трёх человек в воинской части, после чего угнал внедорожник, на котором проехал по городу, стреляя в прохожих. Остановившись у торгового центра, он расстрелял посетителей и вошёл в здание, где захватил заложников. Жертвами инцидента стали 20 человек, не менее 30 получили ранения.

В Таиланде в городе Корат военнослужащий одной из частей сухопутных войск страны устроил стрельбу. В местной полиции сообщили, что мужчина застрелил своего командира и ещё двух человек в военном лагере, после чего угнал внедорожник HMMWV, на котором проехал по городу, открывая по прохожим огонь из автоматической винтовки.

Затем нападавший, которым, согласно информации СМИ, оказался старший сержант (по некоторым данным — капрал) Чакрапант Тхомма, остановился около торгового центра Terminal 21, где начал стрелять по посетителям. Местный телеканал Thai PBS также сообщил, что он выстрелил в здание ТЦ из ручного гранатомёта, из-за чего на первом этаже начался пожар, который спустя некоторое время удалось потушить. Мужчина зашёл в здание, где на четвёртом этаже взял в заложники около 16 человек.

Местные СМИ также сообщили, что военнослужащий вёл прямую трансляцию в Facebook. Издание Khaosod отмечает, что мужчина опубликовал несколько снимков, в том числе селфи с автоматом и видео, на котором он заявил, что «устал» и «больше не может пошевелить пальцем». Стрелок также пожаловался, что у него произошла судорога, и спросил, не следует ли ему сдаться. Позже его аккаунт был заблокирован.

Министр здравоохранения страны Анутин Чанивиракул сообщил, что в результате атаки погибли 20 человек, не менее 30 получили ранения.

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поручил полиции и военным задержать стрелка.

«Внимательно наблюдаю за ситуацией. Поручил полиции и военнослужащим задержать стрелка в ближайшее время», — цитирует премьера Таиланда РИА Новости.

В свою очередь, полиция перекрыла автомобильное движение в районе торгового центра и попросила граждан немедленно покинуть место происшествия. К зданию ТЦ прибыла мать стрелка, чтобы уговорить его сдаться властям.

«За матерью старшего сержанта Чакрапанта наши военнослужащие и полицейские отправились сразу же, как только стало ясно, что стрелок именно он. За ней поехали в провинцию Чайяпхум и привезли сюда, в Корат, к торговому центру. Она попытается уговорить сына сдаться», — рассказал один из военнослужащих, знакомый с нападавшим.

Кроме того, он охарактеризовал Тхомма как спокойного и исполнительного человека, отметив, что «не знает, что с ним произошло». С аналогичными заявлениями выступили родственники мужчины.

globallookpress.com

© Zhang Keren/Keystone Press Agency

Министерство информации Таиланда рекомендовало телевидению, радио и интернет-СМИ минимизировать трансляцию прямых репортажей о действиях правоохранительных органов вокруг торгового центра в связи с началом штурма.

В то же время Минздрав страны призвал жителей города сдавать кровь для пострадавших.

Один из сослуживцев стрелка рассказал, что, помимо внедорожника, тот похитил из части большое количество оружия.

«У него четыре автоматические винтовки, четыре пистолета, более 700 патронов для винтовок и пистолетов, гранаты для ручного гранатомёта и подствольного гранатомёта, ручные гранаты и мина, которую он мог надеть на себя. Не знаю, сколько оружия и боеприпасов он взял с собой в здание магазина, что-то должно было остаться в машине, он бы всё не унёс на себе», — пояснил он.

Перед началом операции по освобождению заложников военнослужащие вывели из здания более тысячи посетителей, скрывавшихся от нападавшего. По данным местных телеканалов, люди продолжали выходить из здания даже спустя час после начала операции.

Спецназ обследовал все четыре этажа основной части здания ТЦ, однако не обнаружил ни стрелка, ни заложников. Отмечается, что здание торгового центра состоит из нескольких частей, включая многоуровневую автомобильную стоянку.

Местонахождение нападавшего на данный момент неизвестно. Его мотивы пока не ясны, никаких требований он не выдвигал.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин рассказал, что российских граждан нет среди пострадавших при стрельбе в Корате.

Он добавил, что Корат — не туристический город. Как пояснил Пронин, «относительно недалеко от него, в 100 км, есть национальный парк Кхао Яй, куда иногда ездят российские туристы из Бангкока, но в город Накхонратчасима (другое название Кората. — RT) они не заезжают».

«Россиян, живущих или работающих на долгосрочной основе, в этом городе тоже нет», — уточнил он.