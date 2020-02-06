Трое погибших и 179 пострадавших: что известно о жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Три человека погибли в результате инцидента с самолётом авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен. Boeing 737-800 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, после чего его фюзеляж развалился на три части. Турецкие власти начали расследование по факту произошедшего. По предварительным данным, причиной ЧП стали плохие погодные условия. Кроме того, по данным Минздрава Турции, пострадали 179 человек. Как сообщили в Генконсульстве РФ, российских граждан на борту самолёта, выполнявшего рейс Измир — Стамбул, не было.

В результате жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен погибли три человека. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Он добавил, что всего за медицинской помощью обратились 179 человек.

«К сожалению, погибли три гражданина (Турции. — RT). Количество пациентов, которые находятся в отделениях интенсивной терапии, составляет три человека. Пациентов в критическом или тяжёлом состоянии, нет», — подчеркнул Коджа.

Пресс-служба Pegasus Airlines в своём Twitter выразила глубокие соболезнования семьям погибших. В авиакомпании сообщили, что задействуют все ресурсы для того, чтобы помочь родным и близким жертв ЧП, а также окажут полную поддержку всем пострадавшим.

«Pegasus Airlines разделяет глубокую скорбь всех людей, пострадавших от этой трагической аварии», — говорится в сообщении.

Накануне в 18:19 мск в стамбульском международном аэропорту Сабихи Гёкчен пассажирский самолёт Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, летевший из Измира совершил жёсткую посадку и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, скатившись в кювет. После остановки фюзеляж самолёта развалился на три части. Также произошло возгорание, однако его оперативно ликвидировали пожарные, прибывшие на место ЧП. Пассажиров в экстренном порядке доставили в близлежащие больницы.

Главная прокуратура Анатолии начала расследование по факту произошедшего. По предварительной версии, причина случившегося — плохие погодные условия.

В общей сложности на борту Boeing 737-800, выполнявшего рейс PC 2193 Измир — Стамбул, находились 183 человека (177 пассажиров и шесть членов экипажа). По словам губернатора Стамбула Али Йерликая, среди пассажиров были 22 иностранца из 12 государств мира.

«По предварительной информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди пассажиров не было», — говорится в сообщении Генерального консульства Российской Федерации в Стамбуле.

Как отмечает турецкое издание Daily Sabah, самолёты бюджетного авиаперевозчика Pegasus Airlines уже попадали в аналогичные инциденты, в том числе в 2020 году.

Так, 7 января за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился другой Boeing 737-800, прилетевший в Стамбул из города Шарджа (ОАЭ). Тогда из 164 пассажиров, находившихся на борту авиалайнера, никто не пострадал. Посадка самолёта происходила в неблагоприятных погодных условиях.

Кроме того, в январе 2018 года трагедией едва не закончилось приземление самолёта Pegasus Airlines, который выполнял рейс Анкара — Трабзон. Авиалайнер выкатился за пределы ВПП и сполз по склону, остановившись на берегу Чёрного моря в нескольких метрах от воды. Обошлось без жертв.

Как говорится на сайте Pegasus Airlines, компания работает в сфере авиаперевозок уже более 20 лет, являясь самой известной частной авиакомпанией Турции. Флот компании состоит из 83 самолётов, среди которых 46 Boeing 737-800.

Трагедия в Иране

Заметим, что в этом году уже была зафиксирована авиакатастрофа с участием Boeing 737-800. Причиной трагедии стали действия военнослужащих Ирана.

Утром 8 января силы ПВО Ирана по ошибке нанесли удар по гражданскому лайнеру компании «Международные авиалинии Украины». Самолёт был сбит двумя ракетами, выпущенными из зенитно-ракетного комплекса «Toр-M1». В результате трагедии погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе девять членов экипажа. Среди погибших — 81 гражданин Ирана, 57 канадцев, 13 подданных Афганистана, 11 украинцев, десять граждан Швеции и четверо британцев.

Президент страны Хасан Рухани пообещал, что все виновные в произошедшем будут наказаны. Позднее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что иранский военнослужащий, допустивший ошибку, которая привела к тому, что гражданский самолёт был сбит, находится в тюрьме.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в то время, когда проводилась операция «Мученик Сулеймани», в ходе которой иранские вооружённые силы наносили удары по американским военным объектам в Ираке в ответ на убийство генерала Корпуса стражей Исламской республики Касема Сулеймани. Он погиб в окрестностях аэропорта в Багдаде в результате американского авиаудара, нанесённого в ночь на 3 января.