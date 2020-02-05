Россиян на борту жёстко севшего в Стамбуле самолёта не было

Короткая ссылка
Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что, согласно предварительной информации, на борту жёстко севшего самолёта не было российских граждан.
Россиян на борту жёстко севшего в Стамбуле самолёта не было
  • Reuters

«По предварительной информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди пассажиров не было», — рассказали в генконсульстве.

Ранее сообщалось, что более 50 человек пострадали в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить