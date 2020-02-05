Россиян на борту жёстко севшего в Стамбуле самолёта не было
Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что, согласно предварительной информации, на борту жёстко севшего самолёта не было российских граждан.
- Reuters
«По предварительной информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди пассажиров не было», — рассказали в генконсульстве.
Ранее сообщалось, что более 50 человек пострадали в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле.
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