«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»

Французский лидер Эммануэль Макрон увидел в действиях России стремление «вновь интерпретировать Вторую мировую войну» и «сделать виноватым польский народ». Об этом президент Франции рассказал во время выступления в одном из высших учебных заведений Польши. Комментируя высказывания Макрона, в Совфеде отметили, что именно польская сторона стремится придать иную трактовку событиям Второй мировой войны. При этом Москва опирается на исторические факты, подчеркнули в Госдуме.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наблюдает «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну». Об этом французский лидер сказал в ходе выступления перед студентами Ягеллонского университета в Кракове.

В своей речи он рассказал, что видит риск «искажения исторической памяти», упомянув несколько государств, в том числе Россию.

«Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории», — сказал Макрон.

Pour votre génération, bâtissons une mémoire européenne partagée. pic.twitter.com/Xr9LWcnfBM — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 4, 2020

Комментируя высказывание французского лидера, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что иную трактовку событий Второй мировой войны хотят видеть именно в Польше.

Сенатор обратил внимание на высказывания польского руководства о действиях СССР незадолго до войны.

«Надо обратить внимание на позицию руководства Польши, это они хотят видеть другую ситуацию во Второй мировой войне и обвинить СССР в том, что он чуть ли не развязал её», — заявил Цеков.

Он отметил, что представителям европейских стран стоит обратить внимание на собственную политику во время военного периода.

«Они хотят сложить с себя вину за начало Второй мировой войны и найти других виновных, кроме Германии. Как обычно, они... перекладывают эту вину на Россию», — подчеркнул сенатор.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT предположил, что президент Франции недостаточно разобрался в вопросе.

«Я думаю, что Макрон не разобрался ни в сути вопроса, в понимании того, что говорим мы (Россия. — RT) по этой теме. Мы никого не обвиняем, мы говорим о неоспоримых исторических фактах», — заявил Чепа.

Депутат посоветовал обратиться к историческим первоисточникам всем, кто предлагает альтернативные интерпретации фактов истории.

«Мы придерживаемся в своих выступления только исторических фактов, если кому-то эти исторические факты не нравятся или кому-то кажется, что эти факты должны быть по-другому интерпретированы, пусть обращаются к первоисточникам», — добавил депутат.

Дезинформационная кампания

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о готовящейся Польшей масштабной дезинформационной кампании против Москвы по теме Второй мировой войны.

Как рассказала Захарова в ходе брифинга 23 января, ряд представителей политической элиты Польши с определённой целью избрали историческую тему.

«Там целый ряд причин: первое — это, конечно, переписывание истории... второе — это обслуживание собственных политических интересов, третье — это, я думаю, обслуживание и чужих политических интересов», — подчеркнула представитель МИД России.

По её словам, России стало известно о разработке и утверждении Польшей мер по «классической дезинформации». В этой связи Захарова упомянула статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне.

Напомним, он опубликовал в газете Politico материал, в котором он сделал ряд заявлений, которые Захарова охарактеризовала как «преступную попытку переписать историю Второй мировой войны».

В частности, в статье Моравецкий утверждал, что Красная армия якобы не освобождала Варшаву, а СССР мог бы освободить Освенцим раньше, но не сделал этого. Кроме того, политик в своей работе указал, что «советская оккупация» Центральной Европы якобы стоила «миллионов» жизней.

Отметим, что в январе Владимир Путин сделал несколько заявлений о важности сохранения исторической памяти. В ходе встречи с ветеранами и представителями патриотических организаций Путин объявил, что Россия откроет центр архивных документов, чтобы противостоять попыткам подать историю в ложном свете.

Говоря о попытках ряда стран исказить историю о Великой Отечественной войне, Путин указал на большое количество имеющейся в распоряжении России исторической информации, с помощью которой можно бороться с попытками исказить исторические события.

«Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно. Я уже говорил об этом в послании. Мы создадим центр из архивных документов, видео-, фотоматериалов, которые на десятилетия вперёд, а может, и на гораздо больший срок вперёд не дадут никому возможности извращать эту историю», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Поручение правительству о создании архивного центра было опубликовано 27 января.