«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»

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Сергей Гусаров, Кирилл Горшенин
Французский лидер Эммануэль Макрон увидел в действиях России стремление «вновь интерпретировать Вторую мировую войну» и «сделать виноватым польский народ». Об этом президент Франции рассказал во время выступления в одном из высших учебных заведений Польши. Комментируя высказывания Макрона, в Совфеде отметили, что именно польская сторона стремится придать иную трактовку событиям Второй мировой войны. При этом Москва опирается на исторические факты, подчеркнули в Госдуме.
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»
  • AFP
  • © Ludovic Marin

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наблюдает «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну». Об этом французский лидер сказал в ходе выступления перед студентами Ягеллонского университета в Кракове.

В своей речи он рассказал, что видит риск «искажения исторической памяти», упомянув несколько государств, в том числе Россию.

«Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории», — сказал Макрон.

Комментируя высказывание французского лидера, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что иную трактовку событий Второй мировой войны хотят видеть именно в Польше.

Сенатор обратил внимание на высказывания польского руководства о действиях СССР незадолго до войны.

«Надо обратить внимание на позицию руководства Польши, это они хотят видеть другую ситуацию во Второй мировой войне и обвинить СССР в том, что он чуть ли не развязал её», — заявил Цеков.

Он отметил, что представителям европейских стран стоит обратить внимание на собственную политику во время военного периода.

«Они хотят сложить с себя вину за начало Второй мировой войны и найти других виновных, кроме Германии. Как обычно, они... перекладывают эту вину на Россию», — подчеркнул сенатор.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT предположил, что президент Франции недостаточно разобрался в вопросе.

«Я думаю, что Макрон не разобрался ни в сути вопроса, в понимании того, что говорим мы (Россия. — RT) по этой теме. Мы никого не обвиняем, мы говорим о неоспоримых исторических фактах», — заявил Чепа.

Депутат посоветовал обратиться к историческим первоисточникам всем, кто предлагает альтернативные интерпретации фактов истории.

«Мы придерживаемся в своих выступления только исторических фактов, если кому-то эти исторические факты не нравятся или кому-то кажется, что эти факты должны быть по-другому интерпретированы, пусть обращаются к первоисточникам», — добавил депутат.

Дезинформационная кампания

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о готовящейся Польшей масштабной дезинформационной кампании против Москвы по теме Второй мировой войны.

Как рассказала Захарова в ходе брифинга 23 января, ряд представителей политической элиты Польши с определённой целью избрали историческую тему.

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«Там целый ряд причин: первое — это, конечно, переписывание истории... второе — это обслуживание собственных политических интересов, третье — это, я думаю, обслуживание и чужих политических интересов», — подчеркнула представитель МИД России.

По её словам, России стало известно о разработке и утверждении Польшей мер по «классической дезинформации». В этой связи Захарова упомянула статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне.

Напомним, он опубликовал в газете Politico материал, в котором он сделал ряд заявлений, которые Захарова охарактеризовала как «преступную попытку переписать историю Второй мировой войны».

В частности, в статье Моравецкий утверждал, что Красная армия якобы не освобождала Варшаву, а СССР мог бы освободить Освенцим раньше, но не сделал этого. Кроме того, политик в своей работе указал, что «советская оккупация» Центральной Европы якобы стоила «миллионов» жизней.

Отметим, что в январе Владимир Путин сделал несколько заявлений о важности сохранения исторической памяти. В ходе встречи с ветеранами и представителями патриотических организаций Путин объявил, что Россия откроет центр архивных документов, чтобы противостоять попыткам подать историю в ложном свете.

Говоря о попытках ряда стран исказить историю о Великой Отечественной войне, Путин указал на большое количество имеющейся в распоряжении России исторической информации, с помощью которой можно бороться с попытками исказить исторические события.

«Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно. Я уже говорил об этом в послании. Мы создадим центр из архивных документов, видео-, фотоматериалов, которые на десятилетия вперёд, а может, и на гораздо больший срок вперёд не дадут никому возможности извращать эту историю», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Поручение правительству о создании архивного центра было опубликовано 27 января.

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