«Подземные толчки были очень сильными»: при землетрясении в Турции погибли более 20 человек

Жертвами 6,8-балльного землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере 22 человека, более тысячи пострадали. Толчки ощущались не только в расположенных рядом с эпицентром областях страны, но и в соседних государствах. В наиболее пострадавших от бедствия провинциях разрушены несколько десятков зданий. К настоящему времени известно об обнаружении под завалами нескольких выживших, поиски продолжаются. Экстренные службы Турции направили в пострадавшие регионы, в которых стоит минусовая температура, палатки, кровати и продовольствие. По предварительным данным, россиян среди погибших или пострадавших нет.

По меньшей мере 22 человека погибли и ещё более тысячи получили ранения в результате сильного землетрясения в Турции. Согласно последним данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), 18 человек погибли и 654 пострадали в провинции Элязыг, на которую пришёлся основной удар стихии. В соседней области Малатья погибли четверо и пострадали 226 человек. Сообщения о раненых также поступали из ряда других юго-восточных районов Турции.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе населённых пунктов Сивридже и Доганьол. После основного толчка в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) было зафиксировано 12 афтершоков магнитудой более 4,0 (всего свыше 270 подземных толчков).

Как сообщает агентство Anadolu, толчки ощущались в ряде других турецких регионов, а также на территории соседних государств, в частности на севере Сирии, Ирака и Ирана.

По предварительным данным, россияне в результате землетрясения не пострадали. Эту информацию, в частности, сообщили в российском посольстве в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что внимательно следит за ситуацией в зоне стихийного бедствия.

«Все наши службы, в первую очередь AFAD и Общество Красного Полумесяца, находятся вместе с нашим народом. Я желаю нашим братьям, погибшим в результате землетрясения, милосердия Аллаха, а раненым — быстрого исцеления», — написал глава государства в Twitter.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 24, 2020

Эрдоган добавил, что в пострадавшие районы направлены представители профильных министерств, а экстренные службы принимают все меры, чтобы преодолеть последствия стихийного бедствия.

В находящемся недалеко от эпицентра землетрясения городе Сивридже разрушено четыре здания, ещё 25 построек обрушены в провинции Малатья. В поисково-спасательных операциях в пострадавших от землетрясения регионах работают более 1100 человек, а также свыше 200 машин Национальной медицинской спасательной команды Турции (UMKE).

AFAD направило в регион более 140 грузовиков с тысячами палаток, кроватей и одеял для жителей пострадавших районов. Сообщается, что температура воздуха в Элязыге утром 25 января составляла -8 °C.

В свою очередь, турецкий Красный Полумесяц направил на ликвидацию последствий землетрясения более 200 своих сотрудников и почти 30 единиц техники, несколько мобильных кухонь и запасы продовольствия.

Крупнейшие турецкие операторы мобильной связи, такие как Turkcell, Vodafone и Turk Telekom, временно предоставили жителям пострадавших от землетрясения областей бесплатный доступ в интернет и неограниченное время для телефонных звонков.

В поиске выживших помогают 18 специально обученных собак. К настоящему времени известно об извлечении из-под обломков 39 человек, в том числе одной беременной женщины.

Отмечается, что аэропорт в Элязыге работает в штатном режиме после краткосрочного перерыва. Подача электричества и газа также осуществляется в обычном режиме.

По информации анатолийского агентства, многие покинувшие свои дома местные жители провели ночь в спортзалах, конференц-холлах, а также парках и садах.

«Очень сильно нас затрясло. Мы ужасно перепугались, все выбежали на улицу и сейчас тут стоим. Очень холодно, но заходить домой боимся. Видимых разрушений в центре Элязыга вроде нет, ничего пока не слышали подобного, но боюсь, что в сельской местности могут быть разрушения», — рассказал РИА Новости один из очевидцев.

Он добавил, что с ним связались друзья из соседних областей, которые также почувствовали подземные толчки. По информации других очевидцев, землетрясений подобной силы в Элязыге до сих пор не наблюдалось.

«Подземные толчки были очень сильными, в моём доме повреждены стены. Это первое столь мощное землетрясение в Элязыге», — сказал житель пострадавшего от бедствия региона агентству ТАСС.

Отметим, что в начале января землетрясение было зафиксировано в пригороде Стамбула. Магнитуда составила 4,7, разрушений и пострадавших не было.

Более крупное землетрясение произошло в Турции в сентябре 2019 года. Как минимум 30 человек пострадали в результате толчков в Стамбуле, повреждения получили более 450 зданий. Экстренные ведомства Турции тогда сообщили, что после землетрясения было зафиксировано 188 афтершоков, самый cильный составил 4,1 балла.