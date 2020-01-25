«Подземные толчки были очень сильными»: при землетрясении в Турции погибли более 20 человек

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Сергей Гусаров
Жертвами 6,8-балльного землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере 22 человека, более тысячи пострадали. Толчки ощущались не только в расположенных рядом с эпицентром областях страны, но и в соседних государствах. В наиболее пострадавших от бедствия провинциях разрушены несколько десятков зданий. К настоящему времени известно об обнаружении под завалами нескольких выживших, поиски продолжаются. Экстренные службы Турции направили в пострадавшие регионы, в которых стоит минусовая температура, палатки, кровати и продовольствие. По предварительным данным, россиян среди погибших или пострадавших нет.
«Подземные толчки были очень сильными»: при землетрясении в Турции погибли более 20 человек
  • Reuters

По меньшей мере 22 человека погибли и ещё более тысячи получили ранения в результате сильного землетрясения в Турции. Согласно последним данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), 18 человек погибли и 654 пострадали в провинции Элязыг, на которую пришёлся основной удар стихии. В соседней области Малатья погибли четверо и пострадали 226 человек. Сообщения о раненых также поступали из ряда других юго-восточных районов Турции.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе населённых пунктов Сивридже и Доганьол. После основного толчка в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) было зафиксировано 12 афтершоков магнитудой более 4,0 (всего свыше 270 подземных толчков).

Как сообщает агентство Anadolu, толчки ощущались в ряде других турецких регионов, а также на территории соседних государств, в частности на севере Сирии, Ирака и Ирана.

По предварительным данным, россияне в результате землетрясения не пострадали. Эту информацию, в частности, сообщили в российском посольстве в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что внимательно следит за ситуацией в зоне стихийного бедствия.

«Все наши службы, в первую очередь AFAD и Общество Красного Полумесяца, находятся вместе с нашим народом. Я желаю нашим братьям, погибшим в результате землетрясения, милосердия Аллаха, а раненым — быстрого исцеления», — написал глава государства в Twitter.

Эрдоган добавил, что в пострадавшие районы направлены представители профильных министерств, а экстренные службы принимают все меры, чтобы преодолеть последствия стихийного бедствия.

В находящемся недалеко от эпицентра землетрясения городе Сивридже разрушено четыре здания, ещё 25 построек обрушены в провинции Малатья. В поисково-спасательных операциях в пострадавших от землетрясения регионах работают более 1100 человек, а также свыше 200 машин Национальной медицинской спасательной команды Турции (UMKE).

AFAD направило в регион более 140 грузовиков с тысячами палаток, кроватей и одеял для жителей пострадавших районов. Сообщается, что температура воздуха в Элязыге утром 25 января составляла -8 °C.

В свою очередь, турецкий Красный Полумесяц направил на ликвидацию последствий землетрясения более 200 своих сотрудников и почти 30 единиц техники, несколько мобильных кухонь и запасы продовольствия.

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Крупнейшие турецкие операторы мобильной связи, такие как Turkcell, Vodafone и Turk Telekom, временно предоставили жителям пострадавших от землетрясения областей бесплатный доступ в интернет и неограниченное время для телефонных звонков.

В поиске выживших помогают 18 специально обученных собак. К настоящему времени известно об извлечении из-под обломков 39 человек, в том числе одной беременной женщины.

Отмечается, что аэропорт в Элязыге работает в штатном режиме после краткосрочного перерыва. Подача электричества и газа также осуществляется в обычном режиме.

По информации анатолийского агентства, многие покинувшие свои дома местные жители провели ночь в спортзалах, конференц-холлах, а также парках и садах.

«Очень сильно нас затрясло. Мы ужасно перепугались, все выбежали на улицу и сейчас тут стоим. Очень холодно, но заходить домой боимся. Видимых разрушений в центре Элязыга вроде нет, ничего пока не слышали подобного, но боюсь, что в сельской местности могут быть разрушения», — рассказал РИА Новости один из очевидцев.

Он добавил, что с ним связались друзья из соседних областей, которые также почувствовали подземные толчки. По информации других очевидцев, землетрясений подобной силы в Элязыге до сих пор не наблюдалось.

«Подземные толчки были очень сильными, в моём доме повреждены стены. Это первое столь мощное землетрясение в Элязыге», — сказал житель пострадавшего от бедствия региона агентству ТАСС.

Отметим, что в начале января землетрясение было зафиксировано в пригороде Стамбула. Магнитуда составила 4,7, разрушений и пострадавших не было.

Более крупное землетрясение произошло в Турции в сентябре 2019 года. Как минимум 30 человек пострадали в результате толчков в Стамбуле, повреждения получили более 450 зданий. Экстренные ведомства Турции тогда сообщили, что после землетрясения было зафиксировано 188 афтершоков, самый cильный составил 4,1 балла.

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