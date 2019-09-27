Более 30 человек пострадали при землетрясении в Стамбуле
- Reuters
Как передаёт Hurriyet, десять граждан продолжают лечение, 24 уже выписаны из больниц.
Чиновник также проинформировал, что после землетрясения было зафиксировано 188 афтершоков, самый cильный составил 4,1 балла.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших. По данным генконсульства, россиян среди них нет.
Жительница города рассказала телеканалу «360», что землетрясение было очень мощным — люди стали выбегать из зданий.
8 августа на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0.