Более 30 человек пострадали при землетрясении в Стамбуле

По меньшей мере 34 человека пострадали в результате землетрясения в Стамбуле, заявил вице-президент Турции Фуат Октай. По его словам, незначительные повреждения получили 473 здания.

Как передаёт Hurriyet, десять граждан продолжают лечение, 24 уже выписаны из больниц.

Чиновник также проинформировал, что после землетрясения было зафиксировано 188 афтершоков, самый cильный составил 4,1 балла.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. По данным генконсульства, россиян среди них нет.

Жительница города рассказала телеканалу «360», что землетрясение было очень мощным — люди стали выбегать из зданий.

8 августа на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0.