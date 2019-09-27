Более 30 человек пострадали при землетрясении в Стамбуле

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По меньшей мере 34 человека пострадали в результате землетрясения в Стамбуле, заявил вице-президент Турции Фуат Октай. По его словам, незначительные повреждения получили 473 здания.
Более 30 человек пострадали при землетрясении в Стамбуле
  • Reuters

Как передаёт Hurriyet, десять граждан продолжают лечение, 24 уже выписаны из больниц.

Чиновник также проинформировал, что после землетрясения было зафиксировано 188 афтершоков, самый cильный составил 4,1 балла.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. По данным генконсульства, россиян среди них нет.

Жительница города рассказала телеканалу «360», что землетрясение было очень мощным — люди стали выбегать из зданий. 

8 августа на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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