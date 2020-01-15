Что посеешь: Минсельхоз США прогнозирует рекордный урожай подсолнечника в России

В Министерстве сельского хозяйства США прогнозируют, что в 2019—2020 году в России будет рекордный урожай подсолнечника — 15,3 млн тонн. Это на 20% больше, чем в предыдущем сезоне. Такие данные содержатся в отчёте, с которым ознакомился RT. Американские специалисты связывают рост производства с использованием гибридных семян. При этом российские эксперты отмечают, что в последние годы компании, работающие в аграрном секторе, активно модернизируют свою технологическую базу.

В 2019—2020 сельскохозяйственном году объём урожая подсолнечника в России достигнет рекордного значения — 15,3 млн тонн. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Такие данные содержатся в отчёте службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза Соединённых Штатов. При этом в документе отмечается, что увеличение показателей произошло, несмотря на снижение засеянной этой культурой общей площади на 6%.

По информации американского ведомства, рост урожая подсолнечника, большая часть которого в России выращивается в Приволжском, Южном и Центральном федеральных округах, наблюдается с 2010 года. По мнению зарубежных специалистов, такая ситуация во многом обусловлена инвестициями в гибридные сорта семян. Примечательно, что в документе делается оговорка: данные об урожайности этой масличной культуры на территории Крыма не учитываются.

«Производство семян подсолнечника в России в сезоне 2019—2020 оценивается в 15,3 млн тонн, что на 6% больше, чем в прошлом месяце (декабре 2019 года. — RT), и на 20% больше, чем в прошлом году (сезон 2018—2019. — RT)... Инвестиции в гибридные сорта семян способствовали повышению урожайности с 2010 года. Оценки урожайности в России, данные Министерством сельского хозяйства США, не включают оценку производства в Крыму», — говорится в тексте.

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Василий Узун в разговоре с RT отметил, что на рост производства подсолнечника также могла оказать влияние и высокая рентабельность продукта.

В свою очередь, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что рост урожайности подсолнечника и ряда других культур обусловлен в том числе и экономической ситуацией. В беседе с RT он напомнил, что несколько лет назад на фоне введения европейцами и американцами санкций в отношении РФ стоимость российского рубля резко снизилась по отношению к иностранным валютам. Однако привязка цен на сельхозпродукцию к доллару положительно сказалась на финансовом благополучии отечественных фермеров и дала им возможность активнее инвестировать в средства производства.

«Наши аграрии покупают средства производства в основном в рублях, а цены на продукцию привязаны к доллару, поэтому эта двукратная девальвация весьма и весьма благоприятно отразилась на марже наших аграриев. У них появилось больше денег, и за счёт этого они увеличили, так скажем, технологичность своего производства. Они стали покупать больше удобрений, больше средств защиты растений, перешли на хорошие семена, у них улучшилась агротехника, появились хорошие сеялки — всё это вместе и привело к росту урожайности. Плюс у нас в эти годы была достаточно неплохая погода», — пояснил Рылько.

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Напомним, в 2014 году ряд стран Запада ввёл санкции против России из-за событий на Украине. В ответ 6 августа того же года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В силу вступило эмбарго на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Этот шаг способствовал развитию сельхозпроизводства внутри страны и укреплению продовольственной безопасности государства.

Так, в декабре 2019 года Путин в ходе заседания Государственного совета, в рамках которого обсуждался вопрос развития агропромышленного комплекса страны, заявил о рекордном урожае сахарной свёклы, подсолнечника и сои в 2019 году.

«В этом году у нас рекордный урожай сахарной свёклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат — порядка 121 млн тонн. Ежегодные урожаи за 100 млн становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма», — добавил глава государства.

РИА Новости

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Помимо подсолнечника, американские исследователи прогнозируют рост урожая кукурузы в России на 27% по сравнению с прошлым годом. Согласно приведённым в документе Минсельхоза США данным, этот показатель может достигнуть 14,5 млн тонн.

«Производство кукурузы в России в сезоне 2019—2020 оценивается в 14,5 млн тонн, что на 4% больше, чем в прошлом месяце, и на 27% больше, чем в прошлом году. Общая площадь посевов оценивается в 2,55 млн га, что на 4% больше, чем в прошлом месяце, и на 8% больше, чем в прошлом году», — отмечается в тексте.

В то же время специалисты не исключили возможного снижения показателей урожайности российской пшеницы. Так, предполагается, что цифры приблизятся к отметке 73,5 млн тонн — это на 3% меньше, чем в прошлом году.

«Производство пшеницы в России в сезоне 2019—2020 оценивается в 73,5 млн тонн, что... на 3% меньше, чем в прошлом году», — уточняется в отчёте.

В свою очередь, аналитик Дмитрий Рылько в разговоре с RT отметил, что Россия продолжает наращивать долю экспорта на рынке пшеницы, «где уже третий год подряд становится экспортёром номер один», уточнив при этом, что в вопросе экспорта кукурузы ситуация чуть менее благоприятная.