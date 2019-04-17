В Кремле назвали объём инвестиций в импортозамещение в 2018 году
- РИА Новости
«По импортозамещению доложено президенту. В 2018 году в промышленности в создание российских аналогов иностранной продукции суммарно инвестировано практически 637,5 млрд рублей», — приводит слова Пескова РИА Новости.
При этом инвестиции государства составили около 70 млрд рублей.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил развитие импортозамещения в сферах станкостроения и приборостроения.
В ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что для роста темпов импортозамещения требуется повысить производительность труда и конкурентоспособность.