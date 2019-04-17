В Кремле назвали объём инвестиций в импортозамещение в 2018 году

В 2018 году объём инвестиций в импортозамещение составил около 637,5 млрд рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости

«По импортозамещению доложено президенту. В 2018 году в промышленности в создание российских аналогов иностранной продукции суммарно инвестировано практически 637,5 млрд рублей», — приводит слова Пескова РИА Новости. При этом инвестиции государства составили около 70 млрд рублей. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил развитие импортозамещения в сферах станкостроения и приборостроения. В ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что для роста темпов импортозамещения требуется повысить производительность труда и конкурентоспособность.