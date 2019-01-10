Минпромторг принял меры по замене иностранных композитов в МС-21

Минпромторг России принял меры по замене иностранных композитов в самолёте МС-21 на российские аналоги.

«Потребовалась реализация дополнительных мер для обеспечения бесперебойного хода программы создания композитного крыла для развёртывания серийного производства МС-21. При этом в России есть необходимые производственные мощности, компетенции и варианты поставщиков», — сообщили РИА Новости в министерстве.

Там добавили, что пошаговая замена необходимых компонентов композитного крыла МС-21 идёт в рамках общей программы импортозамещения

«Замена материала не влечёт конструктивных изменений и может быть оформлена как дополнение к сертификату типа без изменения сроков сертификации», — заявили в Минпромторге.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного «чёрного крыла» самолёта МС-21.