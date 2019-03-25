Патрушев назвал малоэффективными санкции Запада против России

Санкционное давление стало стимулом для решения многих проблем в экономике России. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Инициаторы санкций могут убедиться, что они малоэффективны и зачастую создают обратный эффект», — сказал он в интервью газете «Известия».

В частности, Патрушев отметил развитие отечественного станкостроения и приборостроения.

«В настоящее время в результате широкомасштабной реализации планов импортозамещения эти отрасли получают новую жизнь», — пояснил он.

Ране министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил санкционную политику Соединённых Штатов в отношении России.