Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

«Состоявшееся вчера вечером размещение российских еврооблигаций — иллюстрация высокого уровня доверия западных инвесторов к проводимой нами финансово-экономической политике. Ни санкции, ни враждебная риторика Запада не подорвали доверие инвесторов к нашим активам», — цитирует Силуанова РИА Новости.

15 марта ЕС ввёл санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Позднее Вашингтон и Оттава также объявили о новых ограничительных мерах против Москвы.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН оценил заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что возможные новые санкции Соединённых Штатов в отношении России отразятся на всём мире.