Эксперт оценил заявление саудовского министра о вреде новых санкций против России

Короткая ссылка
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что возможные новые санкции Соединённых Штатов в отношении России отразятся на всём мире.
Эксперт оценил заявление саудовского министра о вреде новых санкций против России
  • Reuters

Как считает Блохин, у Саудовской Аравии нет другого выхода в ситуации, когда США объявили торговую войну почти всему миру.

По словам эксперта, американский президент Дональд Трамп начал санкционные войны со всеми — как с союзниками, так и с противниками.

«В данном случае американцы делают сильный просчёт — они консолидируют весь мир против себя», — сказал Блохин.

В конце февраля на сайте конгресса США был опубликован законопроект о новых американских санкциях против России.

Как отмечалось, документ предусматривает меры против инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами страны, а также в разработку месторождений сырой нефти в России.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал обновлённый законопроект США, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить