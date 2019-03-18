Эксперт оценил заявление саудовского министра о вреде новых санкций против России

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что возможные новые санкции Соединённых Штатов в отношении России отразятся на всём мире.

Как считает Блохин, у Саудовской Аравии нет другого выхода в ситуации, когда США объявили торговую войну почти всему миру.

По словам эксперта, американский президент Дональд Трамп начал санкционные войны со всеми — как с союзниками, так и с противниками.

«В данном случае американцы делают сильный просчёт — они консолидируют весь мир против себя», — сказал Блохин.

В конце февраля на сайте конгресса США был опубликован законопроект о новых американских санкциях против России.

Как отмечалось, документ предусматривает меры против инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами страны, а также в разработку месторождений сырой нефти в России.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал обновлённый законопроект США, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.