В Саудовской Аравии предостерегли от новых санкций против России

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Возможные новые санкции Соединённых Штатов против России, если будут приняты, отразятся на всем мире. С таким заявлением выступил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе выступления на пресс-конференции.

«Россия — большой поставщик газа в Европу, нефти — в Китай. Если это случится, это отразится на Европе, Китае и всём мире», — цитирует его РИА Новости.

Министр также отметил, что Эр-Рияд позитивно смотрит на сотрудничество с Москвой.

В конце февраля на сайте конгресса США был опубликован законопроект о новых санкциях США против России.

Как отмечалось, предусматривает меры против инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами страны, а также в разработку месторождений сырой нефти в России.

Доцент кафедры экономической безопасности, кандидат экономических наук РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал обновлённый законопроект США, предусматривающий введение дополнительных санкций в отношении России.

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