Россияне стали чаще покупать отечественные препараты
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- РИА Новости
Так, в январе рост составил 17% в рублях и 6% в упаковках, в феврале — плюс ещё 10% в рублях (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
При этом прирост объёма продаж импортных лекарств был значительно ниже: в денежном эквиваленте он составил 0,3%. В натуральных единицах (то есть сколько было продано упаковок лекарственных препаратов) было отмечено снижение продаж на 7,1%.
По итогам февраля 59,5% препаратов, реализованных на фармацевтическом рынке страны, являлись российскими, уточнили в DSM Group.
Кроме того, на сегодняшний день препарат российского производства в среднем более чем в три раза дешевле импортного — 102 и 335 рублей за упаковку соответственно.
По мнению директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, увеличение продаж российских препаратов в аптеках — один из промежуточных результатов политики государства, направленной на импортозамещение и поддержку местных производителей.
«Последние годы фармпромышленность в стране развивалась. Выпускались аналоги иностранных препаратов, свои оригинальные лекарственные средства и так далее. Конечно, иностранные лекарства остаются на рынке, и это нормально. Ни одна страна в мире не может самостоятельно обеспечить население всеми существующими и тем более инновационными препаратами. Необходимо понимать, что неважно, где произведено лекарство, главное, чтобы оно было доступно и эффективно», — считает эксперт.
Как рассказала Попович, санкционная политика Запада в отношении России фармацевтического рынка коснулась несущественно.
«Пока предпосылок к закрытию рынка не наблюдается. Однако некоторые вещи государство старается предусмотреть. Например, сейчас обсуждается вопрос о переносе производства некоторых фармацевтических субстанций в Россию, чтобы в случае чего в стране не было перебоев с лекарствами», — добавила Попович.
Ранее были названы самые популярные лекарства среди россиян.