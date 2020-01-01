Не дали подготовиться: суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение антироссийских санкций
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Федеральный суд Северного округа американского штата Техас отменил штраф в $2 млн на ExxonMobil за нарушение санкций против России. Соответствующее решение приняла федеральный судья Джейн Бойл, сообщает РИА Новости.
Согласно решению суда, американские власти, вводя в 2014 году санкции, не дали компании достаточно времени, чтобы свернуть все совместные проекты.
В самой компании признали решение суда. Как говорится в тексте заявления, оно таким образом подтверждает, что предприятие соблюдало наложенные Соединёнными Штатами на Россию санкции.
«Exxon Mobil признаёт решение суда. Оно подтверждает, что мы соблюдали санкции», — приводит агентство текст заявления.
У ExxonMobil были совместные проекты с российской «Роснефтью». Однако из-за санкций, которые США ввели в связи с воссоединением Крыма и РФ в 2014 году, американская компания отказалась от партнёрства.
«В 2013-м и 2014-м годах корпорация ExxonMobil и «Роснефть» создали различные структуры для осуществления операций в сфере нефтеразведки, — приводил в марте 2018 года ТАСС отчёт ExxonMobil. — В 2014 году Евросоюз и США ввели санкции против российского энергетического сектора. Во второй половине 2017 года США законодательно закрепили и расширили санкции против России».
В документе подчёркивалось, что компания намерена выполнять все предъявляемые законодательством требования. Несмотря на это, Минфин США начислил ExxonMobil штраф в размере $2 млн, обвинив компанию в нарушении этих санкций.
Российские партнёры американской компании подчёркивали, что были готовы к подобному развитию событий.
«Ничего нового не произошло. Это, к сожалению, ожидаемое событие, связанное с санкциями. ExxonMobil вынужден это сделать», — отмечал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
В России скептически оценивают подобные меры. Так, по словам президента РФ Владимира Путина, запретив американской компании участвовать в совместных с «Роснефтью» проектах, Вашингтон лишил предприятие новых возможностей.
«Взяли, запретили ExxonMobil работать в нашей Арктике, лишили просто интересной перспективной работы, которая бы повышала экономическую мощь США, создавала бы дополнительные рабочие места в США, прибыль бы приносила, налоговое сборы и т. д. Это только один пример, а с учётом (ограничений. — RT) в сфере финансирования и т. д. много других примеров», — отмечал в ноябре 2017 года Путин.
- РИА Новости
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«Северный поток — 2»
Стоит отметить, что это не единственные санкции против энергетического сектора России со стороны США. Так, в военный бюджет на 2020 год Вашингтон внёс рестрикции против иностранных компаний, занятых в строительстве «Северного потока — 2».
В связи с этим швейцарскому предприятию Allseas пришлось отозвать свой трубоукладчик с места реализации проекта. Для этой компании, а также других подрядчиков Госдеп опубликовал предупреждение, что они должны перестать работать над российским газопроводом до 20 января 2020 года.
Однако у России есть альтернативные способы закончить строительство газопровода. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, для этих целей может быть использовано отечественное судно «Академик Черский». Сам же «Северный поток — 2» будет закончен до конца 2020 года, добавил чиновник.
«До конца 2020 года будет запущен «Северный поток — 2», — отмечал он.
При этом Москва намерена предпринять ответные шаги против США. Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности, — сказал он журналистам. — Каким образом и когда это будет сделано — это вопрос, скорее, национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам».
Как позже пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, речь идёт о симметричном, зеркальном ответе.
«Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различном уровне, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады, — сказала она в ходе брифинга. — К сожалению, вот этот подход, который называется симметричным, зеркальным, его никто не отменял».