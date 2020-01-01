Не дали подготовиться: суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение антироссийских санкций

Федеральный суд Северного округа штата Техас отменил штраф в $2 млн американской компании ExxonMobil, начисленный за нарушение антироссийских санкций. Согласно вердикту, Вашингтон, вводя рестрикции в 2014 году, не дал возможности подготовиться к ним и завершить действующие контракты. В компании признали решение суда, отметив, что оно подтверждает соблюдение санкций.

Федеральный суд Северного округа американского штата Техас отменил штраф в $2 млн на ExxonMobil за нарушение санкций против России. Соответствующее решение приняла федеральный судья Джейн Бойл, сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, американские власти, вводя в 2014 году санкции, не дали компании достаточно времени, чтобы свернуть все совместные проекты.

В самой компании признали решение суда. Как говорится в тексте заявления, оно таким образом подтверждает, что предприятие соблюдало наложенные Соединёнными Штатами на Россию санкции.

«Exxon Mobil признаёт решение суда. Оно подтверждает, что мы соблюдали санкции», — приводит агентство текст заявления.

У ExxonMobil были совместные проекты с российской «Роснефтью». Однако из-за санкций, которые США ввели в связи с воссоединением Крыма и РФ в 2014 году, американская компания отказалась от партнёрства.

«В 2013-м и 2014-м годах корпорация ExxonMobil и «Роснефть» создали различные структуры для осуществления операций в сфере нефтеразведки, — приводил в марте 2018 года ТАСС отчёт ExxonMobil. — В 2014 году Евросоюз и США ввели санкции против российского энергетического сектора. Во второй половине 2017 года США законодательно закрепили и расширили санкции против России».

В документе подчёркивалось, что компания намерена выполнять все предъявляемые законодательством требования. Несмотря на это, Минфин США начислил ExxonMobil штраф в размере $2 млн, обвинив компанию в нарушении этих санкций.

Российские партнёры американской компании подчёркивали, что были готовы к подобному развитию событий.

«Ничего нового не произошло. Это, к сожалению, ожидаемое событие, связанное с санкциями. ExxonMobil вынужден это сделать», — отмечал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

В России скептически оценивают подобные меры. Так, по словам президента РФ Владимира Путина, запретив американской компании участвовать в совместных с «Роснефтью» проектах, Вашингтон лишил предприятие новых возможностей.

«Взяли, запретили ExxonMobil работать в нашей Арктике, лишили просто интересной перспективной работы, которая бы повышала экономическую мощь США, создавала бы дополнительные рабочие места в США, прибыль бы приносила, налоговое сборы и т. д. Это только один пример, а с учётом (ограничений. — RT) в сфере финансирования и т. д. много других примеров», — отмечал в ноябре 2017 года Путин.

РИА Новости

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«Северный поток — 2»

Стоит отметить, что это не единственные санкции против энергетического сектора России со стороны США. Так, в военный бюджет на 2020 год Вашингтон внёс рестрикции против иностранных компаний, занятых в строительстве «Северного потока — 2».

В связи с этим швейцарскому предприятию Allseas пришлось отозвать свой трубоукладчик с места реализации проекта. Для этой компании, а также других подрядчиков Госдеп опубликовал предупреждение, что они должны перестать работать над российским газопроводом до 20 января 2020 года.

Однако у России есть альтернативные способы закончить строительство газопровода. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, для этих целей может быть использовано отечественное судно «Академик Черский». Сам же «Северный поток — 2» будет закончен до конца 2020 года, добавил чиновник.

«До конца 2020 года будет запущен «Северный поток — 2», — отмечал он.

При этом Москва намерена предпринять ответные шаги против США. Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности, — сказал он журналистам. — Каким образом и когда это будет сделано — это вопрос, скорее, национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам».

Как позже пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, речь идёт о симметричном, зеркальном ответе.