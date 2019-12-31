Песков: «Северный поток — 2» будет введён в действие

Газопровод «Северный поток — 2» хоть с опозданием, но будет введён в действие, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что швейцарская компания Allseas на фоне незаконных, с точки зрения Москвы, санкций Вашингтона приняла решение о завершении работ.

«Это решение компании, безусловно, сдвинет вправо, как говорится, сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием, но проект, мы надеемся, будет введён в действие», — сказал представитель Кремля, указав на наличие необходимых мощностей.

Он не стал отвечать на вопрос о возможных санкциях, назвав это коммерческим вопросом, который не может быть публичным.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на финансовый год, который предусматривает ограничительные меры против СП-2. После этого Allseas приостановила работы.

Российский министр энергетики Александр Новак выразил уверенность, что газопровод запустят до конца 2020 года.