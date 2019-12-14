Внутренние игры: в США заявили о попытках РФ переложить на Украину вину за «вмешательство»

Демократ Уильям Китинг представил в конгресс США проект резолюции, в котором заявил, что Россия якобы пыталась переложить ответственность за «вмешательство» в президентскую кампанию 2016 года в США на Украину. Для этого Москва использовала «дезинформационные кампании», утверждается в документе, с которым ознакомился RT. По мнению экспертов, подобные инициативы — часть внутриполитической игры Вашингтона. Накануне предстоящих выборов демократы вновь пытаются оживить тему «российского вмешательства», чтобы испортить репутацию действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу.

Член Демократической партии США Уильям Китинг внёс на рассмотрение американского конгресса проект резолюции, в тексте которого утверждается, что Россия якобы «вмешалась» в президентские выборы 2016 года, а впоследствии пыталась переложить всю вину за якобы содеянное на Украину.

«(Резолюция. — RT) выражает мнение палаты представителей, что Российская Федерация вмешивалась в президентские выборы 2016 года в Соединённых Штатах и целенаправленно распространяла ложную информацию, чтобы вызвать подозрения в отношении Республики Украина», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

При этом подчёркивается, что для достижения этой цели РФ якобы задействовала разведорганы, с помощью которых продвигала дезинформацию.

«Палата представителей признаёт, что дезинформационные кампании, проводимые сотрудниками российской разведки, нацелены на то, чтобы переложить вину за вмешательство в выборы 2016 года с России на Украину», — сообщается в проекте резолюции.

Как поясняет Китинг, в палате представителей считают, что Украина «находится на передовой борьбы с военной агрессией и враждебным влиянием России». В связи с этим в его документе закрепляется выражение американскими конгрессменами поддержки Киеву.

Стоит отметить, что Москва ранее говорила о наличии конкретных фактов того, как украинская сторона оказывала поддержку «одному из кандидатов» в президенты США в 2016 году.

«В ходе предвыборной кампании в Соединённых Штатах действующая (в 2016 году. — RT) украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов. И больше того — некоторые олигархи с одобрения, наверняка, политического руководства финансировали этого кандидата или эту кандидатку, если сказать более точно», — рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в 2017 году.

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время президентской гонки в США в 2016 году

© Brian Snyder/Reuters

Напомним, что за пост главы США в 2016 году боролись Хиллари Клинтон от партии демократов и Дональд Трамп от республиканцев.

Во время предвыборной кампании в Соединённых Штатах многие украинские политики не просто открыто выражали антитрамповскую позицию, но и позволяли себе резкие высказывания в адрес будущего американского президента.

Так, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook называл Трампа «опасным маргиналом», который «потакает Путину» и «не может быть гарантом демократических свобод в США и в мире». Впоследствии глава МВД удалил свой пост в соцсети.

Советник Авакова Антон Геращенко подчёркивал: «Американская Конституция не даёт возможности президенту быть самодуром. Если Трамп выйдет за "красные флажки" и нарушит закон, то его ждёт процедура импичмента».

В похожем ключе высказывался и экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

«Официальный кандидат в президенты Соединенных Штатов бросает вызов ценностям свободного мира, цивилизованному порядку и международному праву. Это трудно назвать незнанием. Это преступление этических и цивилизационных принципов. Американцы достойны иметь ответственного и умного президента и верховного главнокомандующего», — подчёркивал он.

Депутаты Верховной рады, такие как Вадим Денисенко, Олег Ляшко и Мустафа Найем, и вовсе называли Трампа «полным идиотом, который говорит что угодно, дабы угадать настроения толпы», говорили, что его победа — это катастрофа, а также намекали на возможность поделиться с США опытом «майдана».

Власти в Киеве таким образом играли на стороне противников Трампа и поддерживали его оппонента — Хиллари Клинтон, подчеркнул в беседе с RT политолог Юрий Светов.

«Конечно, в кампании 2016 года тогдашняя украинская власть играла на стороне демократов. Их покровителем в то время был Байден. Естественно, Киеву хотелось, чтобы выиграла Клинтон, тогда Байден продолжил бы играть определяющую роль в американской политике, а Украина пользовался бы этой поддержкой. Представители власти даже позволяли себе неприличные высказывания в адрес Трампа. Но когда он выиграл им пришлось «переобуваться» на ходу, и Трамп этого не забыл», — рассказал эксперт.

Повод для расследования

Возможность вмешательства украинских чиновников в избирательный процесс в США не исключают и в самом Киеве. Так, ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал на своей странице в Facebook пост о решении суда обязать Генеральную прокуратуру Украины возобновить завершённое в январе производство по делу о возможном вмешательстве представителей Национального актикоррупционного бюро (НАБУ) в президентские выборы в США.

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По словам парламентария, «вмешательство» осуществлялось «путём незаконной публикации информации против руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта». Эти сведения сомнительны и могли быть сфальсифицированы сотрудниками американского посольства на Украине и НАБУ, считает Деркач. Действия ведомства, как добавил он, нанесли вред международному имиджу страны.

В свою очередь, президент страны Владимир Зеленский в октябре также заявил, что Киеву следует самостоятельно расследовать, пытались ли граждане страны оказать влияние на американские выборы 2016 года. При этом он добавил, что «основание для этого (расследования. — RT), наверное, есть».

О начале расследования возможного вмешательства Украины в президентскую гонку упоминал также госсекретарь США Майк Помпео. Соответствующее заявление глава Госдепа сделал в ходе пресс-конференции, когда один из журналистов спросил его, должны ли Вашингтон и Киев расследовать причастность Украины, а не России, например, к ситуации с получением доступа к электронной почте демократов.

«Каждый раз, когда появляется информация, указывающая на то, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, мы не только имеем право, но и обязаны расследовать это. Мы должны быть уверены, что американец имеет доступ к избирательной урне, чтобы отдать свой голос, и что эти злоумышленники не подрывают наши западные демократические ценности», — подчёркивал Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео

© Yuri Gripas/Reuters

«Палки в колёса Трампу»

Уильям Китинг в своей резолюции, ссылаясь на ряд документов разведывательных органов США, отмечает, что Россия якобы преследовала цель «подорвать общественное доверие к демократическим процессам в США, очернить Хиллари Клинтон».

Кроме того, конгрессмен утверждает, что «в 2015 году Россия начала вести секретную кампанию влияния, нацеленную на выборы президента США». Российские власти якобы «рассчитывали повысить шансы Трампа на победу в ходе выборов, дискредитируя Клинтон и выставляя её в невыгодном свете».

В то же время, как отмечает политик, у американской стороны нет информации относительно возможного вмешательства Украины в ход американской президентской кампании 2016 года.

В своей резолюции Китинг осудил усилия Москвы, «направленные на подрыв свободы, демократии, верховенства права и свободных и честных выборов».

Тема российского «вмешательства» в политику США была затронута в ходе пресс-конференции по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео российского министра иностранных дел Сергея Лаврова 10 декабря. По словам главы МИД России, такая риторика американских коллег безосновательна.

«Сегодня вновь подчеркнули, что все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы США безосновательны. Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели. Никто нам их не предъявил — наверное, просто потому что их не существует», — заявил Лавров.

Обвинения в адрес Москвы не раз опровергал и президент РФ Владимир Путин.

«Мы изначально говорили, что эта пресловутая комиссия господина (бывшего специального прокурора США Роберта. — RT) Мюллера ничего не найдёт, потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в Соединённых Штатах. Не было никакого сговора, о котором господин Мюллер рассказал, между Трампом и Россией», — подчеркнул президент.

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Как считает исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, появление новых инициатив, направленных против политических оппонентов, накануне очередных выборов в США — стандартная ситуация.

«Мы знаем, что в США палата представителей — демократическая, сенат — республиканский, соответственно, демократы делают всё, чтобы поставить палки в колёса Трампу, или, во всяком случае, подмочить его репутацию в контексте выборов», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, тенденция обвинения России всё ещё актуальна, а переключить внимание на Украину никто пока не готов, кроме сторонников Трампа.

«Россия воспринимается как серьёзная большая страна, которую можно опасаться. Украина такое впечатление не производит. Кроме того, Украина, скорее, продолжает восприниматься как страна, которую нужно защитить от России, и которой нужно помогать на её пути к демократизации и евроатлантическому выбору», — добавил эксперт.

Политолог Юрий Светов, в свою очередь, заметил, что в скором времени от Вашингтона можно ожидать новых инициатив и заявлений о «внешнем вмешательстве». Однако, по его словам, всё это является лишь внутренними играми США.