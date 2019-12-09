Первая встреча: что известно о предстоящих переговорах Путина и Зеленского в Париже

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский проведут переговоры после окончания саммита в нормандском формате. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он также рассказал, что ограничений по времени у встречи, которая станет первой для двух глав государств, нет. В Госдуме выразили надежду, что переговоры поспособствуют улучшению отношений между Киевом и Москвой.

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров в нормандском формате. Об этом рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Встреча пройдёт после завершения всех мероприятий… Организаторы задали формат встречи самой, и получилось так, что удобное время после всех этих мероприятий, после завершения встречи «четвёрки», — сказал он.

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Напомним, в понедельник, 9 декабря в Париже проходит саммит «нормандской четвёрки» — России, Украины, Германии и Франции. Как отметил Ушаков, у встречи между Путиным и Зеленским ограничений по времени нет.

Основной темой, которую будут обсуждать президенты, станет реализация Минских соглашений, уточнил Ушаков. При этом он не уточнил, будет ли обсуждаться газовый вопрос.

«Прежде всего реализация минских договорённостей», — приводит слова помощника президента России РИА Новости.

При этом в Кремле перед этой встречей чувствуют осторожный оптимизм, отмечал до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что ранее президенты неоднократно общались по телефону, и «это было конструктивное общение».

«Да, есть очень осторожный оптимизм, очень сдержанный оптимизм, — сказал Песков в интервью телеканалу «Дождь». —Если такой же конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегчённого выхода на решения, которые волнуют обе стороны».

Украинская сторона утверждает, что будут обсуждаться вопросы урегулирования в Донбассе с позиции Киева.

«Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооружённых формирований, местные выборы по нашему законодательству — основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет», — писал глава МИД Украины Вадим Пристайко в Twitter.

Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством - основні елементи позиції на завтра. Немає значення, за спільним столом переговорів чи тет-а-тет — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019

В Госдуме надеются, что эта встреча приведёт к дальнейшему улучшению отношений между странами.

«Я скажу так: хотелось бы, чтоб эти переговоры поспособствовали улучшению отношений. А вот что там будет, сказать трудно», — заявил RT зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

«Украинский транзит всё ещё сохраняет актуальность»

Ранее Песков допускал, что при встрече Путина и Зеленского будет обсуждаться тема транзита российского газа через Украину. Действующий контракт истекает 31 декабря, и стороны ведут переговоры о его продлении, однако пока договорённости достигнуть не удалось. По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло следует ждать, что эта тема будет поднята.

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«Думаю, что газовые вопросы будут обсуждаться в любом случае. Украинский транзит всё ещё сохраняет свою актуальность», — сказал он RT.

К переговорам на эту тему Украину будут также подталкивать Франция и Германия, которые заинтересованы в продолжении транзита российского газа, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Транспортировка газа, безусловно, будет обсуждаться. Потому что Франция и Германия кровно заинтересованы в сохранении транзита через Украину. Это их обязательство перед киевским режимом, поэтому они, конечно, будут отрабатывать эту тему», — отметил он в беседе с RT.

Переговоры по новому договору осложняются несогласием сторон по некоторым вопросам. Стороны не разглашают детали процесса, однако из публичных заявлений известно, что одно из ключевых противоречий — действующие иски российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» друг к другу.

Так, согласно требованиям Украины, российская компания должна выплатить порядка $3 млрд — соответствующий вердикт вынес Стокгольмский арбитраж. Однако «Газпром» считает это решение несправедливым и оспаривает его.

Российская сторона предлагает взаимно отказаться от всех судебных споров и исков перед заключением нового договора. Киев выступает против этого и предлагает альтернативную схему выплат — при помощи прямых поставок российского газа, в цену которого будет заложена сумма в $3 млрд.

«Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: «Знаете что, вы нам ещё заплатите деньги по всяким судебным решениям». Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», — сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее «Газпром» неоднократно отмечал, что, покупая у них газ напрямую, Украина сможет снизить стоимость этого энергоресурса для своего населения на 25%.

Как отметил министр энергетики России Александр Новак, подобный механизм — «это предмет обсуждения в целом пакете соглашений».

«Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить. Это договорятся между собой компании в первую очередь. Должны договориться», — цитирует министра РИА Новости.