Спикер Рады рассказал об ожиданиях от нормандского саммита
- Reuters
«Завтра состоятся переговоры в нормандском формате, и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы — только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены», — написал он в Facebook.
Как сообщалось ранее, в Кремле ожидают, что в ходе нормандского саммита удастся обеспечить понимание безальтернативности Минских соглашений и провести двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Украины, Франции и ФРГ Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.
Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце.