Спикер Рады рассказал об ожиданиях от нормандского саммита

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Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины. По его мнению, «красные линии» в ходе обсуждения будут соблюдены.
Спикер Рады рассказал об ожиданиях от нормандского саммита
  • Reuters

«Завтра состоятся переговоры в нормандском формате, и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы — только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены», — написал он в Facebook.

Как сообщалось ранее, в Кремле ожидают, что в ходе нормандского саммита удастся обеспечить понимание безальтернативности Минских соглашений и провести двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Украины, Франции и ФРГ Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце.

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