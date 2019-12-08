Спикер Рады рассказал об ожиданиях от нормандского саммита

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины. По его мнению, «красные линии» в ходе обсуждения будут соблюдены.

«Завтра состоятся переговоры в нормандском формате, и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы — только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены», — написал он в Facebook.

Как сообщалось ранее, в Кремле ожидают, что в ходе нормандского саммита удастся обеспечить понимание безальтернативности Минских соглашений и провести двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Украины, Франции и ФРГ Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце.