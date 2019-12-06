В Кремле сообщили об ожиданиях от нормандского саммита в Париже

В Кремле ожидают, что в ходе нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности Минских соглашений и провести двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Украины, Франции и ФРГ Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле серьёзно настроены на работу в рамках нормандского саммита.

В Кремле ожидают, что в ходе саммита удастся поспособствовать урегулированию внутриукраинского конфликта. Также российская сторона надеется обеспечить ещё раз понимание безальтернативности выполнения минских договорённостей и не допустить попытки «размывания этих договорённостей».

«И, кроме того, осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским», — заявил он.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным в формате один на один в ходе саммита в нормандском формате.

2 декабря украинский президент назвал нормандский саммит хорошей возможностью для начала диалога по ситуации в Донбассе.

Саммит пройдёт в Париже 9 декабря.