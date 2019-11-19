«Сфокусируемся на угрозе со стороны США»: в Швеции прекратили преследование Ассанжа по обвинениям в домогательствах

Шведская прокуратура прекратила расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за «слабой доказательной базы». В королевстве австралийский журналист обвинялся в преступлениях сексуального характера. Главред WikiLeaks Кристинн Храфнссон призвал теперь сфокусироваться на угрозе экстрадиции в США, где Ассанжу грозит до 175 лишения свободы за публикацию документов о военных преступлениях Вашингтона. Сейчас журналист находится в британской тюрьме, где отбывает срок за нарушение условий выхода под залог. Между тем эксперты считают, что прекращение преследования со стороны Швеции никак не повлияет на нынешнее положение журналиста.

Прокуратура Швеции объявила о закрытии предварительного расследования по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве. Об этом сообщила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон.

«Я хочу указать на то, что истец дала надёжные и достоверные показания. Её свидетельства можно охарактеризовать как ясные, пространные и подробные. Однако в целом я считаю, что доказательная база оказалась ослаблена таким образом, что для продолжения расследования больше нет причин», — сказала она.

Решение шведской прокуратуры прокомментировал главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. Он призвал общественность сфокусировать внимание на преследовании журналиста со стороны Соединённых Штатов Америки.

«Давайте теперь мы сфокусируемся на угрозе, о которой Ассанж предупреждает на протяжении многих лет: воинственном преследовании со стороны США и как это угрожает первой поправке (американской Конституции. — RT)», — говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.

Напомним, изначально шведское расследование в отношении основателя WikiLeaks началось в августе 2010-го. Ассанж обвинялся в сексуальных домогательствах и изнасиловании, которые он якобы совершил в Энчёпинге и Стокгольме.

Защита Ассанжа характеризовала расследование как «грязную кампанию» по дискредитации самого журналиста и WikiLeaks в целом. По их словам, это «политически мотивированное» дело — портал опубликовал тысячи документов о военных преступлениях США, в частности в Ираке и Афганистане.

В 2017 году шведская прокуратура приостановила расследование, однако в мае 2019-го возобновило его. Произошло это спустя месяц после того, как основателя WikiLeaks выдворили из здания посольства Эквадора в Лондоне, где ему с августа 2012 года предоставляли политическое убежище.

В то же время британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог, а американский Минюст выдвинул против журналиста 17 новых обвинений, по которым ему может грозить до 175 лет тюрьмы. Технические слушания по делу о его экстрадиции в Соединённые Штаты Америки намечены на 13 и 19 декабря.

Вместе с тем неоднократно появлялись сообщения об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа. Об этом заявляли спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер, указавший на желание Лондона заставить журналиста «заплатить высокую цену за публикацию серьёзных нарушений властей», Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks, и один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Я не присутствовал на недавнем заседании, но читал посвящённый этому отчёт Крейга Мюррея. Так вот Мюррей был потрясён тем, что увидел. Они друзья, довольно близкие друзья. По его словам, Ассанж потерял порядка 15 кг. Он лысеет с пугающей скоростью. Но что вызывает еще больший страх, так это то, что даже когда его просто попросили назвать своё имя и так далее, он отвечал с большим трудом. Очевидно, они давали ему какие-то препараты и вообще неизвестно что ещё делали... Точно мы знаем одно: они держат его в одиночном заключении. Он находится в камере 23 часа в сутки. Я читал отчёты, и в них сказано, что у Ассанжа налицо все симптомы человека, который многие месяцы регулярно подвергался пыткам», — указывал музыкант в интервью RT.

«Решение шведской прокуратуры нельзя назвать переломным моментом»

Как подчеркнул ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин, прекращение следствия в отношении Джулиана Ассанжа в Швеции не означает, что теперь журналист находится в безопасности.

«Это решение со стороны шведских властей нельзя назвать переломным моментом. Вот если в США заявят, что отказываются от всех претензий, то тогда это будет переломным моментом», — указал собеседник RT.

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В свою очередь, политолог Александр Асафов в беседе с RT напомнил, что расследование Швеции по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа было лишь предлогом для более серьёзных разбирательств в его отношении.

«То самое обвинение Ассанжа в Швеции явилось поводом для осуществления с ним других следственных действий по основным обвинениям. Очевидно, что это было предлогом по созданию какой-то уголовно-правовой истории, чтобы достать его из посольства Эквадора в Лондоне и предъявить ему уже обвинения в преступлениях, в которых он, по мнению американцев, виновен. Это список действий, связанных с публикацией материалов», — заявил эксперт.

В связи с этим, по словам политолога, неудивительно, что дело против основателя WikiLeaks в Швеции было прекращено.

«То, что дело закрыли за ненадобностью, неудивительно. Такое периодически случается. Ассанж будет и дальше обвиняться в том, что он совершил, если, конечно, обстоятельства не поменяются и Дональд Трамп не примет участие в его судьбе», — добавил эксперт.