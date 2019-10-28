Оправдать президента: почему в США вновь заговорили о «российской угрозе» после благодарности Трампа в адрес Москвы

США готовы сотрудничать с Россией, если интересы стран совпадают, однако Вашингтон по-прежнему не считает её союзником и уверен, что она представляет «большую угрозу». Об этом заявил советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Роберт О’Брайен, обсуждая высказывания Дональда Трампа о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Американский лидер тогда поблагодарил Москву за «содействие» в проведении операции. При этом в Минобороны РФ отметили, что не знают, о какой помощи идёт речь. По мнению экспертов, О’Брайену пришлось «оправдываться» за главу Белого дома, поскольку сейчас в США любые позитивные комментарии в адрес РФ воспринимаются как предательство.

Россия и США не являются союзниками, несмотря на то что в определённых сферах их интересы совпадают. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О’Брайен в ходе интервью на телеканале NBC News, посвящённого предполагаемому устранению американскими военными лидера«Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

«Позвольте со всей ясностью заявить: Россия — не союзник Соединённых Штатов. Так считает президент, и так считаю я», — подчеркнул О'Брайен.

Однако ведущий NBC News поинтересовался, почему Трамп первой на своей пресс-конференции после ликвидации Багдади поблагодарил именно Россию.

О’Брайен отметил, что не стоит уделять столь пристальное внимание очерёдности государств. Он подчеркнул, что американским вертолётам пришлось пролетать над воздушными пространствами различных сторон, участвующих в сирийском конфликте, и Вашингтон «ценит» то, что им дали пройти к цели.

«Им пришлось совершать полёты над зонами размещения значительного количества средств ПВО: сирийских, турецких и прочих. В связи с этим, думаю, мы по-настоящему ценим тот факт, что наши вертолёты и самолёты не подверглись обстрелу», — отметил Роберт О'Брайен в интервью NBC News.

Советник президента по нацбезопасности добавил, что иногда интересы США и России пересекаются, в том числе когда речь идёт о борьбе с ИГИЛ.

«Прошлой ночью они совпали. Мы не хотели, чтобы российские оборонительные ракеты были выпущены по нашим военнослужащим, выполнявшим данный рейд... Кроме того, как отметил президент, им не нравится ИГИЛ. Когда интересы США и России пересекаются, нет никаких причин отказываться от сотрудничества. Между тем Россия не является союзником США и представляет для нашей страны большую угрозу», — подчеркнул О’Брайен.

Ничего нового в заявлении советника президента США по национальной безопасности не содержится, отметил в беседе с RT Юрий Рогулёв, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ.

«То, что США и Россия не являются союзниками, — это факт. Военные двух стран действуют в Сирии параллельно, но при этом в определённой мере координируют действия, чтобы не создавать опасные ситуации. Естественно, это не союзнические отношения», — отметил Рогулёв.

В беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк подчеркнул, что своим заявлением советник Трампа хочет оградить президента от дополнительной критики из-за положительного отзыва в адрес России.

«Мне кажется, Роберт О’Брайен сейчас таким образом просто пытается сыграть на внутреннюю аудиторию, на главных оппонентов Трампа, которые критикуют его за решения по Сирии, чтобы снизить уровень критики и чтобы американского лидера не связывали напрямую с Кремлём», — пояснил политолог.

Конференция Дональда Трампа, посвященная ликвидации аль-Багдади

Reuters

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Расхождения в показаниях

Напомним, что во время своей пресс-конференции в Белом доме 27 октября Дональд Трамп заявил, что его администрация якобы предупредила Россию о проведении операции по ликвидации аль-Багдади.

«Мы сообщили им о предстоящем рейде. Они ответили: «Спасибо, что предупредили». Мы сказали, что им эта операция тоже понравится. Они ненавидят ИГИЛ не меньше нас. Вы знаете, какой ущерб «Исламское государство» нанесло России. Российская сторона не знала подробностей миссии, но мы уведомили её о том, что будем пролетать над территориями, где РФ располагает значительной огневой мощью», — рассказал президент США.

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Несмотря на столь уверенное заявление со стороны Трампа, в Минобороны РФ вскоре сообщили, что российской стороне ничего не известно о «содействии», которое она якобы оказала американским военным.

«Нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролёту американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации «Идлиб» в ходе данной операции», — сказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что «увеличение количества непосредственных участников и стран, якобы задействованных в этой «операции», а также противоречивые сведения о деталях её проведения «порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности, а тем более в успехе».

Никита Данюк в беседе с RT отметил, что вся ситуация с ликвидацией аль-Багдади напоминает схожую операцию по устранению Усамы бен Ладена американскими военными в 2011 году.

«Американцы прекрасно знали, где находится Багдади, понимали, что этот человек достаточно уязвим. Эта ситуация напоминает устранение бен Ладена, за которым по просьбе США присматривала пакистанская разведка. Приказ о его ликвидации был отдан в момент, который в то время позволил Обаме набрать политические очки. В данном случае Трамп, исходя из своих внутриполитических раскладов, сделал то же самое», — пояснил эксперт.

Американские военные в Сирии

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Политическая мотивация

Эксперты отмечают, что внезапное обнаружение и ликвидация аль-Багдади последовали за решениями администрации Трампа, касающимися вывода американских войск из Сирии. 7 октября Дональд Трамп заявил, что солдаты армии США покинут север САР.

Это решение было принято за два дня до начала операции ВС Турции «Источник мира», целью которой являлось создание пограничной зоны безопасности на севере Сирии, свободной от вооружённых формирований курдов, которых Анкара считает террористами. При этом Соединённые Штаты долгое время поддерживали различные курдские объединения, например Сирийские демократические силы.

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Решение Трампа вывести войска из региона было представлено его противниками из Демократической партии как «предательство» союзников Вашингтона.

Однако 21 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США оставят часть контингента американских военных на северо-востоке Сирии, чтобы не допустить возможного перехода нефтяных полей в регионе под контроль ИГ.

В это же время вопрос стабилизации ситуации на сирийско-турецкой границе решался на уровне глав России и Турции. 22 октября в Сочи состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи был принят меморандум, в котором содержались решения, направленные на урегулирование обстановки на севере Сирии.

Юрий Рогулёв в беседе с RT отметил, что такая последовательность событий рисует очевидную картину — ликвидация аль-Багдади потребовалась Трампу, чтобы поправить имидж после непопулярного решения по выводу войск из Сирии.

«Это в первую очередь было нужно самому Трампу, потому что на него обрушилась критика из-за его позиции по Сирии, за стремление вывести войска. Ему пришлось дать задний ход и оставить часть войск. США решили провести эту операцию, чтобы продемонстрировать, что они настроены на продолжение серьёзной борьбы с ИГИЛ, что вписывается в предвыборные планы Трампа», — пояснил эксперт.

Это мнение разделяет и Никита Данюк. По его словам, заявления Вашингтона о ликвидации аль-Багдади — это попытка переключить внимание общественности с плодотворных переговоров Путина и Эрдогана, а также с непопулярного решения о выводе контингента и отказа от своих обязательств в отношении курдов на собственные успехи в борьбе с ИГ в Сирии.

«Эти решения нанесли серьёзный имиджевый ущерб Америке, в частности Трампу, поэтому он стал объектом критики как для своих оппонентов, так и для значительной части Республиканской партии. Кроме того, Трамп сейчас параллельно демонстрирует, что он является главным архитектором победы над ИГ, потому что главаря ликвидировали по его приказу. Лидер США любит использовать подобного рода политические успехи, чтобы зарабатывать себе очки в преддверии предстоящих выборов», — рассказал политолог.

Попытки Трампа поблагодарить Россию вызваны желанием показать, что США — это договороспособная страна, считает Никита Данюк. Однако в США подобные заявления воспринимаются чуть ли не как предательство национальных интересов, поэтому советнику по нацбезопасности приходится «оправдываться» за президента.

«Внутри Соединённых Штатов подобного рода сигналы воспринимаются крайне болезненно, потому что в Вашингтоне существует стойкий антироссийский консенсус. Если любой политик, а тем более президент начинает просто нейтрально высказываться в отношении России и Путина, то это уже становится очередным поводом, чтобы запустить кампанию по дискредитации, в данном случае Трампа, и снова связать его с Кремлём», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.