«Установлен полный контроль над городом»: сирийские правительственные войска заняли Манбидж

Правительственные войска Сирии заняли город Манбидж на севере страны. Незадолго до этого американские военные покинули свои базы в регионе. Российская военная полиция следит за ситуацией и патрулирует местность вдоль линии соприкосновения сил Дамаска с Вооружёнными силами Турции, проводящими в Сирии военную операцию, заявили в Минобороны. Отмечается, что теперь сирийская армия контролирует берег реки Евфрат к востоку от города.

Американские военные покинули свои базы в окрестностях сирийского города Манбидж, сообщает Минобороны России. В заявлении ведомства говорится, что военнослужащие США направились в сторону сирийской границы с Ираком.

«Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населённого пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. В настоящее время Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками», — сообщает Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения сил Дамаска с Вооружёнными силами Турции. Отмечается, что организовано взаимодействие с турецкой стороной.

Согласно опубликованной Минобороны РФ карте с расстановкой сил на севере Сирии, правительственная армия Дамаска взяла под контроль 1030 кв. км в районе Манбиджа. Кроме того, из этих материалов следует, что сирийская армия теперь контролирует берег реки Евфрат к востоку от города.

Выход американских сил из Манбиджа подтвердили в штабе операции «Непоколебимая решимость».

Coalition forces are executing a deliberate withdrawal from northeast Syria. We are out of Manbij. // تقوم قوات التحالف بتنفيذ إنسحاب مدروس من شمال شرق سوريا. لقد غادرنا منبج — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) October 15, 2019

«Силы коалиции осуществляют заблаговременный вывод с северо-востока Сирии. Мы вышли из Манбиджа», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter пресс-службы штаба.

Корреспондент RT попала на одну из покинутых американскими силами баз к юго-западу от Манбиджа и рассказала о сложившейся там обстановке. По её словам, объект выглядит так, будто американские силы покинули его буквально только что.

«Мы видим, что база выглядит так, будто американские военные только что покинули свои жилища и уехали с базы на боевых машинах. Свыше 15 единиц американской боевой техники покинули базу вместе с военными, вооружением и боеприпасами», — рассказала Вафа Шабруни.

По её словам, на базе, существовавшей около трёх лет и оборудованной после освобождения района от сил ИГ*, остались предметы повседневного быта американских военных.

«Всё остальное осталось нетронутым, и мы видим помещения, где проживали американские военные, продукты питания, кухни, жилые помещения, а также трансформаторы электроснабжения — всё, чем была оборудована и обеспечена эта американская военная база», — рассказала журналистка.

Напомним, 9 октября Турция приступила к третьей по счёту военной операции на севере Сирии, получившей название «Источник мира». Анкара утверждает, что в рамках этой кампании планируется уничтожить боевиков «Исламского государства» и представителей курдских формирований, которых Турция считает террористами. Речь идёт о Рабочей партии Курдистана и Силах народной самообороны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что силы Анкары не направятся в сирийский Манбидж. Как подчеркнул турецкий лидер, туда войдут «настоящие арабские хозяева», а цель Турции — «обеспечить их безопасность».

Отметим, что видеоагентство Ruptly опубликовало запись, на которой запечатлён момент встречи конвоя сирийских военнослужащих с солдатами США, меняющими диспозицию.

Как полагает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, возвращение сирийских правительственных войск в Манбидж важно не только со стратегической точки зрения, но и с имиджевой.

«Сирия впервые за последнее время продемонстрировала политическую волю, она, во-первых, смогла успешно провести переговоры с представителями курдов, и мы видим, что на достаточно важных и правильных условиях», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он напомнил, что курдов неоднократно приглашали за стол переговоров, однако они пытались, «находясь под зонтом США», эти призывы игнорировать.

«То, что Сирия смогла занять этот город, показывает готовность и решимость Дамаска с помощью военной силы отстаивать свою территориальную целостность», — подытожил эксперт.

Стабилизация в Манбидже

В июне 2018 года Анкара и США одобрили «дорожную карту» по стабилизации в Манбидже, который в 2016 году курдские формирования освободили от сил «Исламского государства». Документ гласил, что курды должны покинуть город, поскольку Турция считает их террористами. Однако Дамаск был против присутствия сил Турции и США в Манбидже.

В декабре 2018 года правительственные силы Сирии взяли под свой контроль Манбидж. Перед этим город покинули курдские Отряды народной самообороны, предположив, что этот шаг защитит Манбидж от турецкого вторжения.

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«Мы предлагаем сирийским правительственным силам, которые обязаны защищать ту же страну, народ и границы, установить контроль над районами, из которых были выведены наши силы, в частности над Манбиджем, и защитить эти районы от турецкого вторжения», — говорилось на сайте Отрядов народной самообороны.

В свою очередь, в Анкаре тогда подчеркнули, что положение региона остаётся неопределённым, и призвали силы курдов проявить сдержанность в заявлениях.

«Террористы YPG/PKK не вправе выступать от имени населения оккупированных районов Сирии. YPG/PKK также не имеет права приглашать на подконтрольные ей территории другие силы, действующие в Сирии», — цитирует агентство Anadolu Минобороны Турции.

Вскоре после этих событий в Манбидже произошёл теракт, в котором погибли четыре гражданина США, среди которых были двое военнослужащих, гражданский сотрудник Пентагона и работавший по контракту подрядчик. Ответственность за произошедшее взяли на себя террористы ИГ.

Комментируя события вокруг Манбиджа, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил значение этой ситуации в масштабе урегулирования в Сирии.

«Мы видим, что американцы уже вышли из Сирии, теперь Сирия перестаёт быть зоной, где сталкивается геополитический клубок, как в начале, когда свою политику пролоббировать там пытались более десяти государств. Сегодня в стране видна политика нескольких государств — самой Сирии, Турции, Ирана и России», — полагает эксперт.

По его мнению, без обозначения зон интересов послевоенное устройство невозможно.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.