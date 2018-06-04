Турция и США приняли «дорожную карту» по обеспечению безопасности в сирийском Манбидже
- Reuters
«Министры рассмотрели рекомендации рабочей группы Турция — США по Сирии относительно нашего двустороннего сотрудничества в Сирии по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая обеспечение безопасности и стабильности в Манбидже», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Турции.
Как отмечается, Чавушоглу и Помпео также утвердили «дорожную карту» по этому вопросу и подчеркнули взаимную приверженность её реализации.
Ранее Чавушоглу не исключил, что Анкара может закрыть для США базу Инджирлик из-за недружественной политики Вашингтона.